Delincuentes Infiltrados en las Caravanas Causan Pánico en el Centro de Tapachula

* EN EL FLUJO MIGRATORIO SE INFILTRAN HOMICIDAS, SECUESTRADORES, NARCOTRAFICANTES, VIOLADORES, EXTORSIONADORES, ENTRE OTROS.

* LAS CARAVANAS DE MIGRANTES HAN PROVOCADO EL DESPLOME DE LAS VENTAS EN ALREDEDOR DEL 70 POR CIENTO, LAMENTAN EMPRESARIOS DEL CENTRO.

Tapachula, Chiapas; 3 de Febrero.- En los últimos días han sido detenidos en Chiapas varios migrantes que viajaban en las caravanas, pero que resultaron, en realidad, ser delincuentes muy peligrosos, y eran buscados con orden de aprehensión en Centroamérica por delitos graves, incluyendo secuestro, narcotráfico y homicidio.

Para ejemplo, la Fiscalía General en Chiapas confirmó la detención del guatemalteco Franklin “N”, por violación y agresión sexual; de José Eduardo “N”, por posesión de crack y su probable participación junto con dos cubanos de la retención de una jovencita mexicana.

Así también, Nelson “N” de 30 años de edad y Marize de 28 años, originarios de Cuba, quienes tenían en su poder a una jovencita de 16 años; Editza “N” y Sergio “N”, como presuntos pandilleros hondureños buscados por homicidio y asociación ilícita; de Amílcar Orlando “N”, de El Salvador por homicidio, privación ilegal de la libertad, extorsión agravada y posesión de estupefacientes; entre otros.

De igual forma, fueron detenidos otros centroamericanos por comercializar drogas en pleno centro de Tapachula y por su probable participación en delitos del orden común.

Mientras que un hondureño que salió el 15 de Enero de su país con la intención de llegar a los Estados Unidos, fue detenido en territorio nacional por el delito de Feminicidio.

Por si fuera poco, Rafael “N”, de 25 años de edad, originario de El Salvador, fue detenido esta semana luego de haber asesinado y degollado en Tuxtla Gutiérrez al abogado Mario Lazos Becerra.

De acuerdo al Cónsul General de Honduras, José Natividad Ortiz Cisnado, grupos delictivos están infiltrados en las caravanas de migrantes que transitan por el país.

Ante los representantes de los medios de comunicación indicó que los indocumentados son cooptados por éstos al ofrecerles remuneraciones y protección, a cambio de “cumplir con ciertas tareas”, además de ser acosados y extorsionados.

“No nos sentimos cómodos con que nuestros connacionales tengan que viajar del país. Lo que sí hemos podido detectar es que cuando se viaja solo o con grupos pequeños, para el crimen organizado es mucho más fácil, pero también la caravana es riesgosa, porque ellos están infiltrados”, opinó.

“Muchos de los compatriotas me han exteriorizado, que, después de cierto tiempo, el migrante se convierte en una parte del crimen organizado”, externó.

Brinda Derechos Humanos Impunidad a Delincuentes.

Los representantes de los sectores productivos de la frontera sur coincidieron este fin de semana que la participación de extranjeros en delitos en la región, se ha incrementado considerablemente.

Cámaras, Colegios, organizaciones y representantes sociales, advirtieron que muchos de esos migrantes han extorsionado a empresarios de Tapachula; mientras que otros realizan actividades de narcomenudeo.

Lamentaron que quienes se atreven a denunciarlos, se topan con una larga burocracia que inhibe la intención de buscar cobijo en las autoridades para la aplicación de la justicia.

En otros casos, apenas son detenidos en flagrancia, cuando alcanzan su libertad porque son inocentes hasta que se les compruebe lo contrario.

Lo peor de todo, dijeron, en una reunión en la que hicieron un llamado urgente al Gobierno Federal para atender esa problemática, que organismos de Derechos Humanos brindan impunidad a delincuentes.

Comentaron que hay algunos Visitadores que apenas han llegado al cargo, luego de que sirvieron en campaña al Gobierno en turno, y lo primero que están haciendo es proteger a migrantes, incluso aquellos que son señalados como delincuentes.

En las últimas horas, según denunciaron públicamente, un grupo de extranjeros de los miles que se han apoderado literalmente de Tapachula, causaron zozobra en el centro de la ciudad, luego de que se dedicaron a hacer desmanes.

Según testigos, esos indocumentados agarraron a patadas las puertas de los comercios, tiraron y rompieron mercancía, amenazaron a todo aquel que se cruzó por su camino, entraron a locales a hacer destrozos, entre otros, mientras que se burlaban de los mexicanos.

Algunas de las víctimas reconocieron que no presentan sus denuncias por la falta de credibilidad de las autoridades y por temor de que esos migrantes sean miembros de bandas criminales y regresen a asesinarlos.

Según las Cámaras, se ha desplomado las ventas en alrededor del 70 por ciento en Tapachula, y que uno de los factores que lo ha provocado, según revelaron, es la presencia de los migrantes, al igual que la llegada del turismo en un porcentaje similar.

La plaza central, sus parques, jardineras, teatro techado, pasillos, áreas de ornato, fuentes, bancas y hasta el Quiosco, se han convertido en un albergue y sanitario público, sostuvieron.

Se Perdió el Control y la Gobernabilidad.

A pesar de todos esos señalamientos y del malestar generalizado de la sociedad por las repercusiones que ha tenido la llegada de esos extranjeros, el Gobierno no solamente ha dado la espalda a la población, sino que también está impulsando infinidad de acciones a favor de los migrantes.

Entre estas, empleo formal en el país, educación, atención médica gratuita y otros apoyos gubernamentales, muchas de las cuales ni siquiera los mexicanos gozan de ellas.

Se dijo oficialmente que se habían recibido alrededor de 12 mil solicitudes de Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias, pero diariamente llegan miles de centroamericanos la franja fronteriza que divide a Guatemala con México, y nadie sabe cómo están pasando.

Por ejemplo, en la madrugada de este domingo partieron del centro de Tapachula alrededor de 3 mil migrantes, en busca de encaminarse hacia el centro del país y, después, hacia los Estados Unidos.

Expandieron sus banderas y cantaron sus himnos y, detrás, dejaron toneladas de basura. Ni siquiera habían salido del municipio cuando arribaron otros miles a la plaza central.

Y es que, en las comunidades fronterizas de Guatemala, la sociedad, hastiada de las afectaciones, se ha unido y ya no permite que se queden los migrantes.

En Chiapas, la presencia del Instituto Nacional de Migración (INM), que recientemente fue señalada de ser una mafia, ya no tiene razón de estar en la entidad porque en los últimos cuatro meses han pasado miles de indocumentados, sin que cumplan con sus obligaciones.

Para este lunes, los representantes de los sectores productivos han convocado, de nueva cuenta, a una rueda de prensa para manifestar su inconformidad contra los migrantes, aunque muy probablemente sus reclamos no serán escuchados por ninguna instancia de Gobierno. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello