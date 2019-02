La Salud es un Derecho Humano y es una Obligación Darle Prioridad: REC

Comitán.- La salud es un derecho humano y es una obligación darle prioridad y garantizarla a través del acceso a la atención médica y el abasto de medicamentos, aseguró el gobernador Rutilio Escandón Cadenas al entregar equipos para fortalecer los cuidados intensivos en hospitales de Comitán de Domínguez.

Desde el Hospital Materno Infantil, el mandatario reconoció el apoyo que Chiapas ha recibido por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para privilegiar el bienestar de las familias chiapanecas, ya que, dijo, este tema ha sido la principal demanda ciudadana desde el inicio de su Gobierno.

“Es bienvenida la ayuda de la Federación, porque juntos buscamos que haya una salud universal y hemos tenido una respuesta muy positiva del Presidente la República. Cuando llegamos, el reclamo era porque no había medicamentos, pues hoy ya hay abasto en el Estado y no vamos a estar tranquilos hasta que todos los hospitales y clínicas estén bien atendidas, como se merece el pueblo de Chiapas”, puntualizó.

Por ello, el titular del Ejecutivo Estatal exhortó a las autoridades federales, estatales y municipales, a continuar el trabajo en equipo para fortalecer el bienestar de la sociedad, pues de esta forma se obtienen mejores resultados.

“Los invito a seguir la suma de voluntades con políticas públicas humanas, y esa es la convocatoria también al cuerpo médico y de enfermería, que laboren con seriedad y responsabilidad, pero de manera muy humana. Demostremos que estamos preparados y tenemos mucho corazón”, apuntó.

Junto al secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos y el alcalde Emanuel Cordero Sánchez, pidió reforzar la atención que brindan a las mujeres, para evitar casos fatales por embarazo y garantizar que los bebés cuenten con los cuidados perinatales.

Escandón Cadenas manifestó que su Gobierno es austero y no gasta en parafernalias, sino que los recursos son invertidos en acciones que beneficien a la ciudadanía, como son estos aparatos de alta tecnología que se entregan en Comitán, con una inversión cercana a los 46 millones de Pesos.

“El servicio de salud es el más importante que se le puede otorgar a una comunidad, y los recursos públicos del pueblo son para eso, para cubrir las necesidades más amplias. Hacemos un gran esfuerzo para atender este tema, por eso les pido que le den el uso adecuado y mantenimiento a estos equipos, que son para servir a la gente”, subrayó.

Estuvieron presentes en este acto la presidenta del Congreso del Estado, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo; el director de Salud Pública, Hermilo Domínguez Zárate; el director del Hospital de la Mujer en Comitán, Francisco Javier Trejo Esquinca; el director del Hospital General de Comitán, Randón Iván Hernández Rodríguez.

Así como el jefe de la Jurisdicción III de Comitán, Henry Joel Hernández Ballinas; el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, Arturo Miguel Pacheco Meza; el director general del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, Alberto Cundapí Núñez, y la presidenta del DIF Municipal, Estefanía Zambrano Monzón. Boletín Oficial