En Aumento la Violencia de Género en la Entidad

*Seis Feminicidios en lo que va del 2019. 4 Denuncias Diarias por Violencia en Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 5 de Febrero.- A pesar de que en Chiapas se emitió la Alerta de Género a finales de 2017, las autoridades poco o nada han hecho para contrarrestar este flagelo, ya que el índice de violencia contra la mujer ha se incrementado de manera considerable en varios municipios del Estado.

La fundadora de la organización Por la Superación de la Mujer, Elsa Simón Ortega, dio a conocer que es lamentable el incremento de la violencia hacia este sector de la sociedad, pues en lo que va del año se llevan registrado 6 feminicidios en Chiapas, demostrando que la Alerta de Género ha sido inoperante.

No solo es que las autoridades activen la alerta de género, sino también requiere que refuercen el trabajo de prevención con las familias y para ello se requieren también recursos económicos, dijo; sin embargo, las autoridades se han mostrado apáticas en prevenir y combatir la violencia hacia las mujeres.

Las autoridades argumentan que no pueden reforzar las acciones de prevención porque tienen mucha carga de trabajo y no cuentan recursos económicos, y eso se refleja, porque la situación de violencia es mayor, lo que se corrobora en las estadísticas que manejan las organizaciones de apoyo.

Alerta de Género, Letra Muerta.

Existen factores que han generado que la alerta sea letra muerta, detalló, porque no debió emitirse únicamente para 7 municipios, sino para todo el Estado, ya que la violencia se ha recrudecido en varios municipios, además de que no se han destinado recursos a las autoridades y organismos para desarrollar programas que permitan prevenir, y atender a las víctimas.

La entrevistada enfatizó que no existe recurso para la difusión, detección y atención, que son los tres rubros que abarca la alerta de género, por lo que es lamentable que haya más feminicidios.

Ayuntamiento de Tapachula, Indiferente Ante la Violencia de Género.

A pesar de que Tapachula está considerado entre los municipios con la Alerta de Género, los esfuerzos de las autoridades municipales han sido nulos, ya que desde que se emitió no hay inversiones para poder atender la problemática, tal es el caso de las patrullas, ya que a tres años, no se han mejorado las unidades.

Simón Ortega sostuvo que aunque se ha solicitado al Ayuntamiento que se conforme el Consejo para atención de las víctimas, las autoridades se han mostrado desinteresados; tampoco ha querido establecer una “Casa Tránsito”, que debería ser el lugar que brinde refugio a las mujeres violentadas por el tiempo que ella desee, por lo que no hay una atención integral por parte del municipio.

Reconoció que en Tapachula se reciben en promedio entre 4 y 5 denuncias de violencia al día y aunque las autoridades municipales tienen los datos, se han mostrado apáticas ante la problemática, ya que no han establecido ninguna estrategia para contrarrestar este flagelo.

La Secretaría de Equidad y Empoderamiento de las Mujeres en Tapachula, ha servido sólo para colocar a personas que apoyaron al Presidente en turno en su campaña política, por lo que el personal que labora ahí no tiene la preparación ni la experiencia para atender a las víctimas.

En México, Agresores Sin Castigo.

La fundadora de la organización, subrayó que en México no está tipificado como delito grave la violencia familiar, además de que con el nuevo sistema de justicia penal, si las autoridades no integran de manera correcta la investigación, el agresor puede quedar libre, por ello, las cifras de feminicidios son altas en el país.

Finalmente, hizo el llamado a los legisladores federales para que la violencia contra las mujeres pueda ser catalogada como delito grave y así los agresores puedan ser sancionados conforme a la ley, ya que ahora muchos de los generadores de la problemática quedan sin castigo. EL ORBE/MESA DE REDACCION.