Anuncian AMLO y SEDATU Plan Para Ayudar a Deudores del INFONAVIT

* Congelarán Adeudos y se Cobrará en Pesos.

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció, junto con el titular de la Sedatu, Román Meyer, un plan para los miles de deudores del de Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

AMLO afirmó que quiere darles a los deudores del Infonavit seguridad de que no se va a desalojar a nadie y que se les dará la oportunidad de que pueden terminar de pagar, para tener sus escrituras.

“Pagan y pagan y pagan y no dejan de pagar; todo esto tiene que ver con un programa de combate a la corrupción, se está limpiando el Infonavit, como se está limpiando todo el gobierno, se daban la gran vida los directivos del Infonavit, como otros organismos autónomos que recibían trato privilegiado”, dijo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al presentar en su conferencia matutina el plan para los deudores del Infonavit.

Carlos Martínez Velázquez, director del Infonavit, tomó la palabra y explicó las bases del programa “Responsabilidad Compartida” para los deudores del Infonavit. Agregó que entre los años 2000 al 2018 se construyeron viviendas en lugares donde no debió hacerse porque eran zonas de riesgo y se hicieron desarrollos que no cuentan con servicios básicos, lo que tuvo como consecuencia el abandono de viviendas y la insatisfacción de los trabajadores.

En compañía de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Martínez Velázquez dio a conocer que se cambiaran los créditos de Salarios Mínimos a pesos, además se harán descuentos al saldo total de hasta 55 por ciento y se congelaran las mensualidades.

Para saber si eres sujeto al plan de beneficios, lo que debes hacer es ingresar a la página vsmapesos.infonavit.org.mx.

Ahí deberás ingresar tu Número de Seguro Social, en donde te calificarán si eres apto para el programa que se echara a andar a partir del primero de marzo.

El Infonavit dio a conocer que el primer año el programa para los deudores apoyará a 194 mil 875 trabajadores, para un total de 800 al final del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

PROBLEMAS CON INFONAVIT

La morosidad de los créditos hipotecarios se considera como una deuda de 91 días o más desde la última fecha de pago y es la razón por la que el Infonavit podría requerir la entrega de un inmueble.

Para este 2019 los saldos de las hipotecas de Infonavit tendrán aumentos derivados de la inflación esperada y no por el alza al salario mínimo recientemente anunciada. Agencias