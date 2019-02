Oscar Gurría Incumple Compromiso de Reubicar Unidades Foráneas

* Denuncian Transportistas Locales.

Tapachula, Chiapas; 16 de Febrero.- “El alcalde Oscar Gurría Penagos es un mentiroso”, señalaron este sábado los representantes de decenas de cooperativas, sitios y asociaciones que conforman el transporte urbano del municipio, quienes se congregaron en la Presidencia Municipal a una reunión a la que fueron convocados por el Ayuntamiento.

Los transportistas llegaron puntualmente a esas instalaciones, ubicadas en el centro de la ciudad, pero solo salió a recibirlos la mujer policía que estaba encargada de cuidar la puerta.

Julio César Herrera Toledo, en voz de todos ellos, dijo que desde el año pasado los concesionarios y choferes, en su modalidad de taxis y colectivas, habían estado sosteniendo diversas reuniones con las autoridades municipales para la aplicación de lo que establece la ley en materia de transporte.

Derivado de ello, señaló en una rueda de prensa sostenida en la alcaldía, Gurría se había comprometido a ir resolviendo cada uno de los puntos de una serie de puntos relacionados al reordenamiento de la ciudad.

El primer acuerdo era hacer cumplir lo establecido en el Artículo 157 de la Ley del Transporte que, según lo publicado el 05 de Abril del 2009 en el Periódico Oficial del Estado, en donde se establecen varias disposiciones específicas para la vialidad y tránsito del municipio de Tapachula.

Citó -además- el Artículo 55 del Reglamento, en el que literalmente se señala que queda prohibido los sitios de taxis foráneos en el municipio de Tapachula.

De acuerdo a Herrera, Gurría Penagos había acordado que se haría cumplir esa ley y, en un plazo que vencía este 15 de Febrero, las autoridades podrían en marcha las estrategias que fueran necesarias para ello, y que una vez que se cumpliera ese punto, al otro día empezarían con un nuevo acuerdo.

“Queda claro que tenemos un Presidente mentiroso, que falta a su palabra, que no tiene la voluntad política ni el interés de resolver los problemas de Tapachula”, indicó el transportista al recalcar que Gurría les tomó el pelo.

Aseguró que este fin de semana, cuando se cumplía el plazo, las unidades foráneas entraron y operaron con toda normalidad en la ciudad.

Ante ello, adelantó que tomarán acciones de inconformidad y responsabilizó al Alcalde a lo que ocurra por sus incumplimientos.

Aclaró también que la aplicación de la ley vigente no contempla la reubicación del transporte foráneo dentro de la ciudad de Tapachula.

Aún cuando no dejaron en claro las manifestaciones que realizarán, se cree que este lunes podría haber la paralización de unas cinco mil unidades, entre taxis y combis, en toda la ciudad. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello