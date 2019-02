Detectan Malaria en Caravana Migrante que Viaja Desde Panamá Hacia Chiapas

* Confirman Autoridades Seis Casos Positivos.

Tapachula, Chiapas; 17 de Febrero.- El Gobierno de Colombia confirmó en las últimas horas que, en entre los migrantes que transitan en ese país para incorporarse a la caravana de cubanos, haitianos y africanos que, por lo pronto, se encuentran varados en la frontera con Panamá, se han detectado seis casos de la mortal Malaria

Isabel Córdoba, alcaldesa del municipio de Acandí, en esa región, confirmó a los medios de comunicación la presencia de esa enfermedad y que el primer grupo de personas en el que se identificó la enfermedad, fue puesto en cuarentena.

Manifestó su preocupación por la situación que viven en esa región centroamericana debido a los migrantes que llegan de manera ilegal y que había identificado, hasta el fin de semana, cerca de mil personas que intentaban cruzar la frontera con Panamá para, de ahí, partir hacia Norteamérica.

También habló de otro grupo de 300 extranjeros que viene de la comunidad de Capurganá, cerca de ahí, con intenciones de pasar hasta donde parten pequeños aviones que van al aeropuerto regional de Panamá.

De acuerdo al Gobierno de los Estados Unidos, la Malaria es una enfermedad parasitaria que involucra fiebres altas, escalofríos, síntomas seudogripales y anemia.

Es causada por un parásito que se transmite a los humanos a través de la picadura de mosquitos anofeles infectados. Después de la infección, los parásitos (llamados esporozoítos) viajan a través del torrente sanguíneo hasta el hígado, donde maduran y producen otra forma de parásitos, llamada merozoítos.

Luego ingresan en el torrente sanguíneo de la víctima e infectan a los glóbulos rojos.

Los parásitos se multiplican dentro de los glóbulos rojos, los cuales se rompen al cabo de 72 horas, infectando todo en su alrededor.

Los primeros síntomas se presentan por lo general de entre diez días a cuatro semanas después de la infección, aunque pueden aparecer incluso a hasta un año después de esta.

Esta enfermedad constituye un problema de salud mayor en gran parte de los países tropicales y subtropicales. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) calculan que cada año se presentan de 300 a 500 millones de casos de malaria en el mundo y que más de un millón de personas muere a causa de esta.

En algunas regiones del mundo, los mosquitos que transmiten la malaria han desarrollado resistencia contra los insecticidas. Además, los parásitos han desarrollado resistencia a algunos antibióticos. Estas afecciones han llevado a la dificultad de controlar tanto la tasa de infección como la diseminación de la enfermedad.

Guatemala Detiene a los Primeros 64.

Mientras que Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Guatemala tratan afanosamente en no permitir que ese grupo avance, los organismos de derechos humanos informaron en la noche de este domingo, que la caravana es cada vez más grande y muchos de sus miembros, ya están en la frontera con México.

Por su parte, la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó que este domingo fueron detenidos los primeros 64 migrantes provenientes de siete países, la mayoría de África y Cuba, que se presume tratarían de cruzar hacia Chiapas.

El vocero de esa corporación, Jorge Aguilar, dijo a los reporteros que los extranjeros fueron localizados en la comunidad de Agua Caliente, al este de la capital.

Entre los detenidos figuran 20 del Congo, nueve de Camerún, cuatro de Angola, seis de Afganistán, cuatro de Eritrea, siete de Haití y 14 de Cuba, aunque no precisó el sexo y la edad de los asegurados.

Según reportó, ese grupo de personas no contaba con documentos y tampoco pudieron acreditar su legal estancia en ese país, por lo que fueron trasladados a un albergue de la Dirección General de Migración en la capital, desde donde serán deportados a sus naciones de origen.

No se dijo si alguno de ellos estuviera contagiado de la mortal Malaria o de alguna otra enfermedad que pusiera en riesgo la salud de los países por los que han transitado. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello