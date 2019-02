Docentes de la Prepa 4 Exigen la Destitución de la Directora

*Denuncian Supuestos Malos Manejos de Recursos.

Tapachula, Chiapas; 21 de Febrero.- Docentes, padres de familia y alumnos de la escuela preparatoria número 4 tomaron las instalaciones de la institución para exigir la destitución de la directora, Vanessa Guzmán Paz, a quien acusan de malos manejos de los recursos, y es que desde 3 años no habido transparencia en la aplicación de los mismos.

En representación de los docentes inconformes, Mario Alberto Marmolejo, afirmó que exigen a la Secretaría de Educación la destitución inmediata de la Directora, toda vez que no habido ninguna mejora en la institución desde que ella está a cargo de la preparatoria, aun cuando ingresan miles de Pesos a la cuenta bancaria de la institución por concepto de inscripciones.

La cuota que los alumnos deben cubrir por concepto de inscripción es de mil 300 Pesos al año y 300 Pesos de reinscripción, recursos que desconocen en qué han sido utilizados, porque la infraestructura de la escuela no ha sido mejorada y lo único que se ha construido en tres años es el techado del pasillo.

Son 13 docentes de 26 que conforman plantilla laboral de la institución los inconformes ante la incapacidad de la Directora, lo que se ve reflejado en el poco crecimiento de la institución, porque desde que la escuela fue fundada no habido ningún avance significativo.

También hay inconformidad porque la Directora protege aún grupo de docentes faltistas, cuyos maestros llegan a la institución, firman, y se van a encerrar a la dirección, y no imparten sus clases, lo que se ve reflejado en el nulo crecimiento académico de los alumnos.

Otra de las molestias es la falta de gestión por parte de la Directora, tienen muchas carencias que no han sido subsanadas, no existe una cancha tachada, pero sobre todo, no hay salones de clases adecuados y dignos donde los alumnos puedan recibir sus clases, por lo que son atendidos en galeras improvisadas desde hace años. EL ORBE/Marvin Bautista