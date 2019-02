Licitación Para Tren Maya Saldría el Mes Próximo, Prevé AMLO

* Adelantó que los Talleres Podrían Estar en Campeche.

Campeche.- El presidente Andrés Manuel López Obrador estimó que la licitación para el Tren Maya saldría a más tardar el mes próximo, proyecto que tendrá tres modalidades, con una inversión de entre 120 mil y 150 mil millones de pesos.

Al encabezar la entrega de apoyos del programa Crédito Ganadero a la Palabra, expuso que el Tren fomentará el turismo e impulsará el desarrollo económico en la región sureste del país, además de que ayudará a difundir la riqueza cultural de México.

Aseveró que Calakmul “es como el Nueva York de los mayas, de lo más bello que hay, pero poco conocido, me gustaría que se conociera más y que lo conociéramos los mexicanos primero”.

Agregó que en esta ciudad “es muy probable que aquí estén los talleres del Tren Maya”, además de que el proyecto también impulsará que los turistas que visitan los destinos de sol y playa de Cancún y la Riviera Maya se adentren a los sitios arqueológicos de esta región del país.

En el acto realizado en el Recinto Ferial de La Ganadera, el mandatario convocó a ciudadanos y autoridades locales a que se organicen excursiones al centro arqueológico de Calakmul, cuidando el medio ambiente, para el disfrute de los mexicanos.

Acompañado también por la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, destacó que “es algo excepcional, pero poco conocido, a mí me gustaría que se conociera más y que sobre todo lo conociéramos los mexicanos primero”.

Por otra parte, acompañado por el gobernador Alejandro Moreno, reiteró su llamado a la unidad, “ya no hay que estarnos peleando, hay que darnos la mano. ¿Qué se hace en los templos, qué se hace en la iglesia? ¿No se dice: vamos a darnos la paz? Pues eso es lo que se necesita hora: la unidad, la reconciliación”.

López Obrador refrendó ante los pobladores de Campeche los compromisos asumidos antes de tomar posesión y enfatizó que “vamos a cumplir, no les vamos a fallar, va a ser diferente, distinto, no es más de los mismo, es cambio de régimen la Cuarta Transformación de la vida pública de México”.

“Teníamos mucha razón cuando insistíamos tercamente, diciendo de que el principal problema de México era la corrupción. No nos equivocamos. Ahora lo tengo más comprobado. Y como no va a haber corrupción el pueblo va a tener bienestar, porque todo lo que se iba por el caño de la corrupción ahora va a ser para beneficio del pueblo”.

Como ejemplo de este esfuerzo puso el combate al robo de gasolina. “Estos quisieron jugar a las vencidas y ya les ganamos. ¿Saben cuánto nos vamos a ahorrar si seguimos así? 50 mil millones de pesos en este año y todo ese dinero para beneficio del pueblo”.

Tras abundar que el desarrollo nacional también se fortalecerá con programas sociales, detalló que el programa en el que se entregan apoyos para que los jóvenes se capaciten para el trabajo con tutores fue inspirado en la experiencia de quien fue presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt. Sun