Solicitan a la Procuraduría Agraria Federal dar Certeza Jurídica a sus Patrimonios

* Campesinos de la Sierra y Soconusco.

Tapachula, Chiapas; 23 de Febrero.- Representantes de ejidos y comunidades de las regiones Sierra y Soconusco de Chiapas, piden a la Procuraduría Agraria Federal y al Gobierno del Estado encontrar mecanismos de solución a diferentes problemáticas relacionadas principalmente a la tenencia de la tierra, pues no cuentan con un documento que les dé certeza a sus patrimonios.

El representante de la Red de Organizaciones Sociales Democracia Popular, Samuel Ortiz, informó que desde el pasado mes de Diciembre se acordó con el secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, un programa de atención a diferentes problemáticas para darles la solución que los campesinos han esperado por décadas.

Dentro de la agenda de trabajo se expuso que hay problemas legales sobre la tenencia de la tierra para algunos campesinos, quienes no cuentan un documento escriturado que pueda dar certeza al patrimonio de las familias productores del campo, en unos casos datan de problemas de más de 30 años, en la que ningún Gobierno les había atendido.

Se espera que las autoridades den un seguimiento puntual para lograr la escrituración de sus tierras, dijo, tal como lo que sucede con las familias damnificadas desde 1998, donde su trámite se encuentra empantanado por argucias legales, pero tienen la disposición de lograr finalmente la escrituración de sus tierras.

Se desarrolló una agenda para darle continuidad a las peticiones, mientras que Samuel Ortiz aclaró que esta mesa es sólo la primera de muchas que se encuentran suscritas con las autoridades, en los temas de programas productivos para el campo y el tema de infraestructura que abarca tanto las viviendas que no fueron atendidas por el sismo del 2017, como en instituciones educativas.

El entrevistado puntualizó que hay el compromiso de que todas las peticiones de los campesinos serán atendidas por las autoridades encargadas en cada caso, para que las familias puedan obtener una respuesta fehaciente a sus problemas, ya que han esperado por mucho tiempo un resultado.

Los campesinos se mostraron positivos al tener un seguimiento a sus demandas agrarias, que les han impedido construir un patrimonio con certeza. EL ORBE/ Marvin Bautista