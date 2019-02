Jorge Ramos Reta a Maduro a Publicar Entrevista

México.- El periodista de Univisión Jorge Ramos, que estuvo retenido este lunes junto a su equipo más de dos horas en el palacio presidencial en Venezuela, dijo a su llegada a Miami que lo que pasó muestra la “naturaleza dictatorial” de Nicolás Maduro y le pidió que “tenga los pantalones” de emitir la entrevista que le “robó”.

Si esto nos lo hacen a nosotros imagínate lo que le harán a los periodistas y a los ciudadanos venezolanos”, subrayó el mexicano Ramos a su llegada al Aeropuerto Internacional de Miami, donde lo esperaba un numeroso grupo de periodistas.

Jorge Ramos llega a Estados Unidos; reta a Maduro a publicar entrevista, regresó con el equipo que llevó a Venezuela para entrevistar a Maduro, incluidos dos periodistas venezolanos.

Los no venezolanos fueron deportados por orden de Maduro, quien, según la versión de Ramos, este lunes se enojó por las preguntas que él le hacía y abruptamente cortó la entrevista, tras lo cual el grupo periodístico estuvo retenido dos horas y media y los agentes de seguridad les confiscaron los equipos y los teléfonos celulares.

También les “robaron” los 17 minutos de entrevista que llevaban grabados, “ese es el problema”, dijo Ramos en el aeropuerto.

El periodista dijo que vio a Maduro “fortalecido” por lo que pasó el fin de semana en la frontera con Colombia con la ayuda humanitaria, pero al mismo tiempo ajeno a que se le “están volteando” miles de personas que apoyaban al chavismo.

“Millones de venezolanos no se están dejando”, agregó.

Según Ramos, un periodista conocido en toda América Latina y Estados Unidos, Maduro no se da cuenta que “fuera de la burbuja de Miraflores las cosas son distintas”.

Habló así cuando se refirió a un video grabado con su celular en las calles de Caracas y en el que se ve a unos jóvenes que hurgan en el depósito de un camión de basura y se llevan a la boca lo que encuentran.

Ramos le mostró ese video a Maduro y eso puede haber sido el detonante de que cortara la entrevista.

A su juicio, Maduro se ha topado con alguien “con imaginación” que es Juan Guaidó, que se proclamó presidente encargado de Venezuela y al que más de 50 Gobiernos han reconocido, y con un “argumento” de peso: la grave crisis humanitaria. Agencias