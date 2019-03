Rusia Advierte que Hará Todo lo Posible Para Impedir Invasión de EE.UU. en Venezuela

Rusia hará todo lo posible para evitar una intervención militar en Venezuela, dijo este domingo Valentina Matviyenko, presidenta de la Cámara alta del Parlamento ruso, según la agencia de noticias rusa TASS.

Según el medio estatal ruso, Matviyenko le dijo a Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, que “están muy preocupados que Estados Unidos pueda realizar cualquier tipo de provocación para generar derramamiento de sangre y encontrar una razón y pretexto para intervenir en Venezuela”, pero que harán “todo a fin de no permitir esto”.

Precisamente, esta semana, Rodríguez, realizó varias reuniones de trabajo en Moscú con el canciller ruso Serguei Lavrov. Durante una rueda de prensa, la funcionaria venezolana anunció la decisión de su Gobierno de trasladar la sede europea de PDVSA de Lisboa a Moscú. Asimismo, ambos funcionarios anunciaron una nueva ronda de trabajo para el mes de Abril.

A inicios de Febrero, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró que el uso de la fuerza militar en Venezuela “es una opción”. Donald Trump hizo la declaración en una entrevista publicada por la cadena estadounidense CBS. En la entrevista, Trump no quiso especificar bajo qué circunstancias estaría dispuesto a ordenar una intervención militar, limitándose a decir que está abierto a esa posibilidad.

El 28 de Febrero, Rusia y China, en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York, vetaron una resolución propuesta por EU sobre Venezuela en la que se convocaban elecciones presidenciales y entregas sin trabas de ayuda.

Previamente a esta decisión, el embajador de Rusia Vassily Nebenzia, acusó a Estados Unidos de buscar un cambio de régimen en Venezuela y no estar interesado en la ayuda humanitaria, sino en crear una “cortina de humo” para que el Consejo de Seguridad sancionara un cambio en el liderazgo existente en un país miembro de la ONU.

El 22 de Febrero, Alexander Schetinin, director para Latinoamérica de la Cancillería de Rusia, dijo en entrevista con CNN en Español, que hay tres cosas que necesita Venezuela para salir de la crisis en la que se encuentra. “La primera es que dejen que los venezolanos solucionen sus propios temas y problemas, además, no deben permitir una injerencia destructiva desde afuera, y por último hace falta promover el diálogo para el interés del Estado y no del interés de una carrera política“, aseguró. Agencias