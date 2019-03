Grupos Armados Robaron en dos Ranchos de Julián Nazar, Dirigente del PRI Estatal

* El Político Exige Justicia a las Autoridades.

Grupos armados irrumpieron violentamente los ranchos Santa Elena y El Paraíso en los municipios de Cintalapa y Ocozocoautla, que son de mi propiedad, consumaron los delitos de robo, allanamiento y daños materiales, denunció Julián Nazar Morales, dirigente estatal del PRI en Chiapas.

Los hechos ocurrieron a eso de las 12 de la noche en el primero de los ranchos mencionados y a las 01:00 horas de este viernes en el segundo, donde maniataron a los trabajadores y sus familiares, pisándoles el cuello, rompiendo cerraduras, closet, piso, techo y donde quiera que buscaron.

Entre siete y nueve personas con armas de alto poder, encapuchados y diciendo ser de la AFI, a bordo de dos vehículos, una pikup pequeña y una camioneta blanca con torreta. Le dijeron a uno de sus hijos que buscaban a una mujer secuestrada.

Dijo que por la forma en que actuaron esas personas, considera que puede tratarse de una acción de querer intimidarlo, amedrentarlo, y que puede ser una autoridad a petición de terceros para pegarle un susto, o algún grupo que no se sienta conforme con lo que se hace ahora en el partido político que dirige.

Enfático dijo no tener enemigos, por lo que le preocupa que hayan dicho que son de la AFI, sobre todo que se ha avanzado en el sistema penal judicial precisamente para que no se den este tipo de casos. Si me dicen que van a revisar mi rancho o mi casa que me enseñen la orden, tal como lo marca la ley y con gusto los dejo entrar, no tengo nada que esconder, aseveró.

En Santa Elena se tiene el rancho cinegético, con una Unidad de Manejo Ambiental UMA, por lo que ahí estaban las armas del club de cazadores, las cuales se llevaron. Las armas robadas las tienes registradas ante el Ejército Mexicano, con permiso de portación. Se llevaron todos los papeles.

Pidió al gobernador Rutilio Escandón Cadenas y a las autoridades federales que se esclarezcan estos hechos, porque si se tratara que la autoridad federal anduviera tras su persona, hay protocolos de seguridad y de investigación que seguir, y con gusto colaboraría, pero no son las formas como estas personas han actuado.

Indicó que este tipo de hechos deja incertidumbre de que cada quien puede tomar la justicia por mano propia, por lo que exige al gobierno federal intervenga para esclarecer lo sucedido.

Sostuvo que ha puesto la denuncia penal ante las autoridades locales, en tanto buscará a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para que intervenga, porque si se quiere meter en pleito al gobierno y al partido, es importante que lo aclaremos, despejar todas las dudas y no se presten a malas interpretaciones.

Tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias para ver quién o quiénes son los actores de estos actos vandálicos. Por eso, pidió se revisen las cámaras de vigilancia que hay en carreteras y las casetas de carretera de cuota.

El dirigente estatal priista teme por su vida y la de su familia, por lo que insistió con que se esclarezcan los hechos, sobre todo que a nadie le sirve se sigan dando casos como el de Sinar Corzo. A nadie le sirve que se atente contra periodistas o políticos, porque se estaría enrareciendo el clima social en Chiapas. Boletín Oficial