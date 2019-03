Marcha Mitin Contra el Ayuntamiento de Tapachula

* Señalan Corrupción, Nepotismo, Abuso de Poder y Otras Irregularidades.

Tapachula, Chiapas; 09 de marzo. – Un grupo de ciudadanos protestaron este sábado por la mañana en contra del ayuntamiento local que encabeza el aún alcalde, Oscar Gurría Penagos, porque aseguran que hay corrupción, nepotismo, abuso de poder y otras irregularidades.

Los manifestantes se congregaron en el parque ubicado a un costado del mercado “Soconusco”, al sur de la ciudad, en donde portaron playeras blancas para pedir a las autoridades federales y estatales que intervengan para poner orden y paz en el municipio.

También desplegaron pancartas en las que señalaron que también hay impunidad en el interior del gobierno municipal, porque supuestamente hay servidores públicos con antecedentes penales o denuncias vigentes, sin que se ejerza la ley sobre ellos.

Recalcaron que el tema principal en Tapachula son los altos niveles de inseguridad que hay desde que Gurría asumió el cargo, en octubre del año pasado.

Además, que precisamente la Secretaría de Seguridad Pública desde entonces se ha visto envuelta en escándalos que, en otros tiempos, hubieran sido motivo para ceses de directivos y cárcel para algunos, incluyendo a funcionarios, empresarios y prestanombres, pero que ahora no se les ha tocado “ni con el pétalo de una rosa”.

Así también, que no hay obras, que las calles están destrozadas, los servicios públicos en pésimas condiciones, desbasto de agua y, en total, que no hay una sola acción que justifique el despilfarro económico en la actual administración local.

Recalcaron que se desconoce a dónde van a parar los millones de pesos que el gobierno federal envía al municipio para seguridad, ya que no se han contratado los mil 500 policías que se requieren, ni comprado los equipos que necesitan los policías para desempeñar sus funciones y salvar sus vidas cuando se enfrentan con los delincuentes.

Tampoco hay capacitación “y ni siquiera ramas y cartuchos con los que deben de proteger a los ciudadanos y a ellos mismos, cuya omisión ya ha provocado muertes”.

Lamentaron que los mismos trabajadores del Comité de Agua Potable y Alcantarillados de Tapachula (Coapatap) y del Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF), se hayan pronunciado de manera simultánea en las últimas 72 horas, par hacer público infinidad de irregularidades en el interior de esos organismos.

De manera pacífica, pidieron al presidente, Andrés Manuel López Obrador, y al gobernador, Rutilio Escandón Cadenas, ordenar las investigaciones que sean necesarias en las denuncias ciudadanas que todos los días se están haciendo en Tapachula.

De encontrar culpables a los actuales protagonistas en la política local, dijeron que deben ser castigados ejemplarmente para dejar en claro que, en la actual administración, realmente hay un combate a la corrupción, al nepotismo y al abuso de poder.

Luego de expresar sus inconformidades, los manifestantes se retiraron del lugar sin que se registraran incidentes. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello