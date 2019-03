Rutilio Escandón Reconoce Compromiso de la Federación por la Salud

Tuxtla Gutiérrez.- Al reunirse con la subsecretaria de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud federal, Asa Ebba Cristina Laureli, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas reconoció el compromiso del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para revertir la grave situación del sistema de salud a nivel nacional, que afecta con mayor intensidad a los sectores vulnerables.

Durante el encuentro en su despacho de Palacio de Gobierno, el mandatario estatal fue informado sobre las acciones que se llevan a cabo en la entidad para consolidar el Proyecto de Federalización de los Servicios estatales de Salud, meta que se pretende consolidar en un lapso de dos años.

En este sentido, la Subsecretaria le presentó el programa de trabajo que la dependencia federal realiza en la entidad e informó los resultados de los primeros días de actividades, que concluirán el día 15 de este mes tras haber realizado un recorrido por las 10 Jurisdicciones Sanitarias con las que se cuenta.

Asa Ebba Cristina Laureli explicó que la instrucción del Presidente de la República, plasmada en el Plan Nacional de Salud, es hacer efectivo el Artículo 4º constitucional a toda la población, lo que implica, entre otras acciones, federalizar los sistemas estatales de Salud, es decir, poner bajo el mando de la Secretaría de Salud federal la operación y planeación de los servicios de salud.

Tras revisar las acciones, Escandón Cadenas reconoció la visión y el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador, y reiteró que para su Gobierno la atención integral a la salud es un tema prioritario, por lo que se comprometió a continuar sumando esfuerzos para no minimizar ninguna labor ni escatimar los recursos necesarios para lograr los objetivos propuestos.

“Me da mucho gusto constatar que se avanza en este tema. En Chiapas continuaremos trabajando y estirando hasta el último centavo para que no falte lo más indispensable para ayudar a la gente que tanto lo requiere, porque la salud es un derecho y estamos obligados todos los servidores públicos a atenderla y esa es una tarea que no podemos dejar a un lado”, apuntó.

Resaltó que con el apoyo de la Federación se trabaja firmemente para lograr el mejoramiento en los servicios de salud para las y los chiapanecos, desde la calidad en la atención hospitalaria, hasta el fortalecimiento de la infraestructura y el abasto total de medicamentos en todos los hospitales, rubros en los que se ha avanzado sustancialmente en los casi tres meses de esta administración estatal.

En este encuentro se dio a conocer que para levantar una muestra diagnóstica, la Secretaría de Salud federal, de manera coordinada con la dependencia de salud estatal, organizó 21 grupos de trabajo para visitar 235 unidades de la red de servicios, 198 de primer nivel y 37 de segundo nivel, lo que representa el 22 por ciento del total de unidades, que es de mil 80.

Estuvieron presentes: el secretario de Salud estatal, José Manuel Cruz Castellanos; la directora general de Evaluación del Desempeño (DGED), Elsa Ladrón de Guevara Morales; el director general de Planeación y Desarrollo (DEGPLADES), Alejandro Vargas García; el director general de Calidad y Educación en Salud (DGCES), Sebastián García Saisó; el director general del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (Cenetec), Francisco Ramos Gómez; el titular del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), Ruy López Ridaura; y el representante de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud en México, Christian Morales Fuhrimann. Comunicado de Prensa