Gobierno Federal Debe Poner Orden en la Frontera Sur

* Ante el Amago de Nueva Caravana Migrante.

Tapachula, Chiapas; 15 de Marzo.- Ante el anuncio de una nueva oleada de migrantes hondureños que llegará a territorio mexicano, urge que el Gobierno Federal ponga orden, porque vienen a generar inseguridad y hasta podrían ser portadores de enfermedades, precisó Jorge Gutiérrez Franco, presidente del Comité de Consulta y Participación Ciudadana en Materia de Seguridad Pública y Prevención del Delito (Cocoparci).

“Lamentablemente esta ya no es una frontera porosa, es una frontera abierta que genera fuerte inseguridad en la región, por donde ingresa de todo y con la llegada de más migrantes, donde se infiltran muchos con malos antecedentes, se crea zozobra entre la población y el comercio organizado”, sostuvo.

La migración es un fenómeno mundial que no puede detenerse pero sí puede controlarse, sobre todo porque no es posible que vengan migrantes a exigir derechos que no les corresponden, “hay que recordar que el año pasado pasaron más de 30,000 transmigrantes, entre cubanos, haitianos y brasileños, traían sus dólares con los que generaron derrama económica, hicieron sus gestiones y siguieron su camino hacia el norte del país, no generaron problemas; el que viene a ocasionarnos problemas es el migrante centroamericano, que viene a delinquir”, aseguró.

El también Coordinador de las Mesas de Seguridad y Justicia México SOS añadió que el Gobierno Federal a través del Instituto Nacional de Migración (INM) otorgó más de 8000 tarjetas humanitarias, es una campaña que ya terminó, seguramente esos que tienen tarjetas podrían estar identificados, pero los miles que ingresaron de manera violenta no se sabe dónde están, qué hacen, aunque se sospecha porque es gente desempleada y tiene necesidades. Hace días mataron a uno en Puerto Madero que tenía en su poder una de esas tarjetas humanitarias que otorgaron.

Tiene conocimiento de que los beneficiados con ese documento no tienen trabajo todavía, lo cual es preocupante porque muchos se quedan en la región, aunque otros están en el norte del país, donde hay muchos problemas; en Tijuana, en Ciudad Juárez, en Reynosa, inclusive se supo que fueron secuestradas varias personas migrantes. EL ORBE/Rodolfo Hernández González