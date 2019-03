Cumple Rutilio Escandón los Primeros 100 Días de Trabajo Como Gobernador de Chiapas

* SE HAN ATENDIDO RUBROS COMO LA RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS, ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS EN HOSPITALES, COMBATE A LA CORRUPCIÓN, USO DE AEROVANES SÓLO PARA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN, COMBATE A INCENDIOS, REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE, MESAS DE SEGURIDAD PARA COMBATIR LA DELINCUENCIA, PAGO DEL ADEUDO A MESTROS, IMPULSO AL CAMPO CHIAPANECO, ENTRE OTROS.

Al cumplirse los primeros 100 días de la nueva administración estatal, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas agradeció la confianza de todos los sectores sociales y refrendó su compromiso de hacer valer la justicia y buscar el bienestar de todas y todos los chiapanecos.

El mandatario destacó que en poco más de tres meses se han logrado avances importantes en beneficio del pueblo de Chiapas, conformado por mujeres y hombres honestos y trabajadores que merecen un Gobierno a la altura de sus expectativas.

“Estamos decididos a sacar adelante a Chiapas, es un reto muy grande pero sé que lo lograremos porque tenemos el respaldo decidido del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sobre todo porque tenemos de nuestro lado a la gente, que tiene hambre de un cambio verdadero”, agregó.

Escandón Cadenas destacó que continuará escuchando todas las voces y recogiendo los sentimientos de la población de todas las comunidades, municipios y regiones de la entidad para atender de manera efectiva sus necesidades y resolver sus problemáticas más sentidas.

Asimismo, explicó que todas las instituciones del Estado continuarán trabajando para garantizar un auténtico Estado de Derecho y reiteró lo que desde el primer día de su gobierno ha manifestado: al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie.

El jefe del Ejecutivo Estatal aseguró que se ha asumido la responsabilidad de hacer más con menos mediante una política de austeridad que se mantendrá durante todo el sexenio, a fin de liberar fondos que puedan ser destinados al desarrollo y al progreso; por ello, dijo, también se ha puesto fin a los privilegios y fueros, pues no se permitirán actos de corrupción ni impunidad.

“Este gobierno es de todas y todos los chiapanecos, juntos vamos a devolver la grandeza a nuestro Estado. Por Chiapas, de corazón, seguiremos en la construcción de una sociedad mejor, más justa y más humana”, concluyó.

En este periodo de 100 días, el Gobierno del Estado ha puesto en marcha distintas acciones de beneficio para la población en todos los rubros, tal como se comprometió el gobernador Rutilio Escandón Cadenas al tomar protesta el pasado 8 de Diciembre.

Educación

Desde el inicio de su Gobierno, Escandón Cadenas expresó su respeto y reconocimiento a las y los maestros por su labor incansable para formar a las nuevas generaciones de chiapanecas y chiapanecos, por ello, como muestra de su compromiso gestionó ante la Federación el pago de la deuda de más de 302 millones de Pesos que se dejó crecer en la pasada administración, afectando a las y los trabajadores de la educación.

De esta forma, el pasado 15 de Marzo se realizó el primer pago de 128 millones de Pesos a las y los docentes de Preescolar Indígena, Primaria Indígena, Secundarias Generales, Secundarias Técnicas y al personal de Telebachillerato Comunitario, quienes por más de tres años dejaron de percibir sus salarios. Los siguientes pagos serán el 30 de Marzo y el 15 de Abril, respectivamente.

Lo anterior, es muestra de que siempre habrá respeto al magisterio, además que se continuará reforzando el rubro educativo con acciones decididas que incrementen la cobertura e impulsen la calidad.

Reconstrucción de Viviendas.

Junto a la Federación, iniciaron los trabajos de reconstrucción de viviendas, para los que, en una primera etapa, se invertirán dos mil 700 millones de Pesos, mismos que se formalizaron a través de la firma del convenio de colaboración entre el Gobernador y el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Guillermo Meyer Falcón.

De esta forma, se atiende a un rezago que se acrecentó con el sismo del 7 de Septiembre de 2017; a la par de las viviendas, se empezará con la reconstrucción de otras obras importantes y necesarias, las cuales serán vigiladas para que el objetivo de beneficiar a las familias damnificadas se logre en su totalidad.

Atención y Apoyo a Migrantes.

Respecto al tema de migración, el mandatario ha reiterado la disposición del Gobierno del Estado de sumar esfuerzos y recursos para garantizar la seguridad de las y los migrantes que transitan y permanecen en el territorio chiapaneco, recibiéndolos de manera humanitaria y con estricto respeto a sus derechos.

Por eso, corroboró de primera mano la cobertura brindada en la frontera sur a las caravanas que llegaron a principios de año, y junto a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, recorrió el puente fronterizo de Ciudad Hidalgo, Suchiate, donde constataron el registro ordenado y la atención a las y los centroamericanos.

En este sentido, a quienes cuentan con Tarjeta de Visitantes se les ofrece también la posibilidad de trabajar y obtener un salario en México, en actividades de mano de obra en la rehabilitación de espacios públicos, educativos y de salud, entre otros, iniciando en Suchiate con la pretensión de ampliarlo a otras ciudades fronterizas, especialmente a Tapachula.

Combate a la Corrupción.

Convencido de que el verdadero progreso de Chiapas se dará únicamente si se combate de manera frontal a la corrupción, como lo demuestra diariamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, el jefe del Ejecutivo Estatal atestiguó la firma entre la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Honestidad y Función Pública y la Fiscalía General del Estado.

Estos convenios, proveen de herramientas para establecer mayores capacidades para combatir este flagelo, lo cual no solo va a dar pelea a las malas prácticas, sino que empujará a la entidad a caminar por una cultura de verdadera política al servicio de las instituciones del Estado y del país.

Iniciativas Enviadas al Congreso del Estado.

En concordancia con el plan de austeridad que se impulsa en este Gobierno, el Congreso del Estado aprobó la iniciativa enviada por el gobernador Rutilio Escandón para derogar el Decreto 223 que otorgaba seguridad a Exgobernadores y exservidores públicos.

Con estas acciones, se han recuperado unidades vehiculares y concentrado en sus puestos de trabajo a un aproximado de 775 elementos, lo que además de representar una asignación adecuada del personal policiaco, permitirá un ahorro anual de más de 150 millones de Pesos en gastos de escoltas.

Asimismo, para hacer prevalecer un auténtico Estado de Derecho, se envió un paquete de iniciativas para que se elimine el fuero y las y los funcionarios puedan ser sujetos a procedimiento penal como cualquier ciudadano, cuando se trate de delitos por hechos de corrupción; de igual forma, envió una propuesta de ley para que el fraude electoral sea un delito grave, para evitar que se violenten las libertades y la voluntad popular.

Uso de Aeronaves Para Salud, Protección Civil y Seguridad.

La instrucción del gobernador Escandón Cadenas de que los vehículos aéreos del Estado sean de uso exclusivo para la atención a emergencias de salud, seguridad y protección civil, se puso en marcha desde el primer momento, por lo que gracias a esta medida, se han salvado vidas, ya que han sido utilizados para traslados urgentes de pacientes y no para que los funcionarios realicen viajes personales o de trabajo.

Así, se fortalece a las corporaciones que se encargan de resguardar la integridad de la población, y se garantiza a las y los chiapanecos que los recursos materiales, humanos y financieros sean destinados a beneficiar a la ciudadanía y no a unos cuantos.

Acciones Para Recuperar la Paz.

En la administración de Rutilio Escandón se privilegia el diálogo y el trabajo en unidad para resolver los problemas, por ello, está comprometido en el proceso de pacificación y reconciliación para restablecer el tejido social en el municipio de Amatán, mismo que atiende con total seriedad y responsabilidad, con el acompañamiento del subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, para tomar las medidas que más convengan al pueblo de Amatán.

El mandatario estatal ha manifestado la disposición de su Gobierno de continuar trabajando de manera plural e incluyente, escuchando todas las voces, para lograr los acuerdos que permitan que recuperar la paz, la libertad y la confianza.

Impulso a Cultura.

Ante la diversidad y riqueza cultural del Estado, se impulsa la creación de espacios donde la cultura y las expresiones artísticas, puedan fomentarse y promoverse entre las y los chiapanecos, por lo que, desde el inicio de su Gobierno el mandatario dio a conocer que la que anteriormente funcionara como Casa de Gobierno, sería un sitio dedicado a exponer el talento de quienes se dedican al trabajo artesanal y a las bellas artes, ya que él atiende en Palacio de Gobierno y vive en su casa, sin la necesidad de gastar los recursos del pueblo inútilmente.

Por ello, la residencia que anteriormente fuera utilizada por los mandatarios, ubicada en Tuxtla Gutiérrez, se encuentra en rehabilitación y acondicionamiento para abrir sus puertas a visitantes locales, nacionales y extranjeros; de igual forma, el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas tomó posesión de dos inmuebles que se ubican en los municipios de Tapachula y Tonalá, para darle este mismo uso y, con ello, contribuir en la preservación de la cultura, historia y herencia milenaria de la entidad.

Tren Maya.

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas respalda y ha manifestado todo el apoyo de su Gobierno para concretar uno de los proyectos más ambiciosos y que representa la punta de lanza de la cuarta transformación de la vida pública del país: el Tren Maya.

Esta obra de infraestructura generará fuentes de empleo, mayores ingresos y conectará a las comunidades de los pueblos originarios de los Estados del sur-sureste. Se basa en el fomento al desarrollo sustentable, inclusión de las zonas marginadas a la economía de la región, el impulso de nuevos destinos y productos turísticos y la preservación del patrimonio cultural.

En Chiapas, ayudará a posicionar mejor en el mundo sus zonas arqueológicas: Palenque, Toniná, Tenam Puente, Bonampak, Yaxchilán, Chincultik, Chiapa de Corzo, Izapa y Lagartero, que cuentan con una gran riqueza cultural.

Atención a Desplazados.

A través del Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno, se han reforzado las acciones con la entrega de ayuda humanitaria en los municipios que presentan situación de desplazamiento, así como también se realizan visitas a los albergues para brindar atención médica y psicológica.

Con base en ello, se creó también un centro de trabajo de educación bilingüe en las comunidades que presentan esta situación; se contrataron a maestros interinos bilingües para atender, de forma temporal, a la población desplazada.

Abasto de Medicamentos.

Al ser la salud un derecho y una necesidad de primer orden, en Chiapas se destaca la suma de voluntades para lograr que haya una mayor cobertura, un sistema integrado, de calidad y gratuito, dando prioridad a quienes no cuentan con seguridad social.

En atención a esa demanda, durante los primeros cien días de Gobierno se está trabajando en fortalecer el sistema de salud, con el abasto de medicamentos en todos los hospitales y clínicas, principalmente en las zonas indígenas y de alta marginación. Así también se entrega equipamiento para reforzar la Red de Frío de Centros de Salud y otros servicios de especialidades médicas.

De esta manera, se garantiza el acceso a los servicios con oportunidad y eficacia, en todas las unidades médicas, donde se incrementa paulatinamente el personal médico, de enfermería, y demás recursos humanos necesarios para responder a las exigencias de la población.

Plan de Reordenamiento del Transporte.

Con el propósito de buscar un ordenamiento y mejorar la calidad en el servicio del transporte público, en Chiapas se cuenta con un Plan para el Reordenamiento del Transporte, basado en lineamientos legales y trabajo coordinado con las y los concesionarios.

Entre las líneas de operación, se encuentran: otorgar concesiones en las tres modalidades y revisar y actualizar permisos; combatir al transporte irregular; encabezar un pacto de civilidad entre las autoridades y las organizaciones de transportistas y organizaciones sociales; y analizar el proyecto de la Ley de Movilidad y Transporte.

De igual forma, se revisa el aumento de la tarifa oficial del transporte público; fortalecer la capacidad operativa de la Secretaría de Movilidad y Transporte; controlar y fomentar las terminales de corto recorrido; así como revisar y actualizar las rutas de transporte.

Arranque de Programas Bienestar.

Gracias al respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador, el programa Crédito Ganadero a la Palabra y los Programas Integrales para el Bienestar, son un hecho en Chiapas, ante el apoyo histórico que la Federación brinda a la entidad.

Con una inversión de alrededor de 27 mil millones de Pesos, a ningún hogar habitado por la gente más pobre del Estado le hará falta los beneficios del Gobierno democrático de México, ya que los programas integrales de desarrollo que impulsa la Federación, generará un mayor progreso.

Con el programa de Crédito Ganadero a la Palabra, los que tengan su terreno, sea ejidatario, pequeño propietario y que necesite un crédito para sembrar, tener unos novillos, unas vacas, obtendrá ese apoyo, sin trámites burocráticos e intereses. Esto con el propósito de reactivar el campo chiapaneco.

En tanto, con el programa “Sembrando Vida” se reforestarán cuatro regiones de Chiapas que hacen un total de 200 mil hectáreas a rescatar y de esta forma se generarán 80 mil empleos directos y permanentes.

Aunado a este proyecto, se apoya a los adultos mayores con pensiones; a niñas, niños, jóvenes y personas con discapacidad a través de becas, privilegiando a las zonas indígenas y a las familias de escasos recursos.

Fortalecimiento de la Seguridad.

En materia de seguridad, el cual es uno de los rubros prioritarios de su gobierno, todos los días se lleva a cabo la Mesa para la Coordinación Estatal de la Paz, en la que se conoce la situación que prevalece en los municipios de Chiapas y se trabaja decididamente para garantizar el bienestar de las y los chiapanecos, a Través de acciones integrales que fortalezcan los protocolos de prevención y combate al delito.

A la par de esta acción, se fortalece el sistema de seguridad con la entrega de patrullas y equipamiento a las distintas corporaciones, con el objetivo de que cuenten con las herramientas necesarias para que en todo el territorio estatal prevalezca la armonía y se disminuyan los actos de violencia que vulneran la tranquilidad de la gente.

Pacto Estatal de Incendios.

Ante el registro de 44 incendios en los primeros meses de este año, afectando a 625 hectáreas de la entidad, las instituciones de los tres órdenes de Gobierno, sociedad civil, brigadistas institucionales y voluntarios, suman esfuerzos mediante un Pacto para la Prevención y Combate de Incendios, que va de la mano con el programa Sembrando Vida.

Esta convocatoria se hizo extensiva a nivel estatal, sobre todo para las personas que trabajan y viven del campo, porque es donde se enfatiza el problema de incendios forestales, sobre todo porque Chiapas, en este momento, se encuentra en el sexto lugar de la tabla de Estados con mayor incidencia de incendios.

Para la defensa de la biodiversidad en Chiapas, se tiene una fuerza de reacción de un helicóptero, 96 ambulancias, 46 pipas, 141 camionetas pick up, cuatro lanchas, 10 cuatrimotos, mil 634 elementos operativos, y la contribución de más de 5 mil Comités de Prevención y Participación Ciudadana, Alcaldes, Alcaldesas y Comisariados Ejidales.

Modernización del Aeropuerto.

El desarrollo turístico en Chiapas es una de las principales fuentes de ingreso y la más estable, ya que representa más de 20 millones de Pesos al año en derrama económica. Por ello, se desarrolló el Proyecto de Ampliación y Remodelación de la Terminal del Aeropuerto Internacional “Ángel Albino Corzo”, toda vez que al ser el Estado uno de los destinos más visitados, es fundamental que cuente con una infraestructura aeroportuaria de vanguardia, amplia, cómoda y segura.

Fue diseñado, en el 2006, para una demanda de 340 mil 108 pasajeros al año, con una máxima capacidad de 660 mil; sin embargo, al cierre del año pasado se superó el récord de un millón 388 mil 707 pasajeros, posicionando a Chiapas en el lugar número 14 del ranking aeroportuario del país, con un crecimiento promedio anual del 8 por ciento.

La modernización de esta obra, contará con facilidades arquitectónicas para personas con discapacidad, a fin de facilitar su desplazamiento. Boletín Oficial