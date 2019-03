Ola de Calor Provoca Disminución en Niveles de los Ríos de la Costa

* Productores de la Región Sufren Pérdidas.

Tapachula, Chiapas; 23 de Marzo.- Como consecuencia de la época de estiaje, la región presenta un panorama con afectaciones al sector agrícola por falta de lluvias, además de la disminución en los niveles del manto acuífero y del volumen de agua en los ríos, a lo que se debe agregar los estragos provocados por el cambio climático.

Roberto Fourzali Moisés, presidente del Consejo de Cuenca Costa de Chiapas, señaló que entre los afectados están los productores de café, quienes además presentan incremento de la roya, aumentando los costos para el mantenimiento de las parcelas.

En el caso de la zona baja del municipio es tan alta la temperatura que no hubo amarre durante la floración, lo que provocó grave pérdida, añadió.

“El 50% de la producción en donde habido mango se ha perdido, es una situación un poco delicada, pero tolerable y debemos estar agradecidos porque aquí todavía llueve, hay zonas del país y en el Estado, entre ellas Arriaga y Tonalá, donde no ha llovido y donde no tienen agua para lavar ni para tomar y están actualmente pensando en perforar pozos más profundos para poder tener agua”, precisó.

Fourzali Moisés dijo que de momento los principales ríos de la región se mantienen con bajos niveles en el volumen de agua y hay otras partes de la entidad donde los afluentes han sido impactados severamente por la época de estiaje.

El río Coatán ha perdido volumen de agua, pero no tanto como el San Nicolás, en Pijijiapan, y el ‘Huixtla’, en el municipio de Huixtla, que han bajado mucho su nivel. El ‘Huehuetán’, en Huehuetán, se le nota bastante la falta de agua, pero en el caso del Cahoacán y Coatán se han visto favorecidos por las lluvias que ha habido en la parte alta del municipio, explicó.

“Desde el mes de octubre y noviembre del año pasado a la fecha, el río Coatán calculo que ha bajado un 30% su volumen de agua, todavía faltan varios días para que termine marzo y luego abril, y no hay que olvidar que en la parte alta del municipio está lloviendo y eso hace que no baje tanto a nivel del río”, aseguró.

Los niveles freáticos se mantienen estables al igual que los ríos y sólo se ha visto una pequeña disminución en la cantidad de agua en la parte baja del municipio, donde el nivel ha bajado alrededor de 70 centímetros del año pasado al actual, “pero aún así, estamos este año con el nivel freático o espejo de agua sobre 4 metros, y hay que recordar que CONAGUA ha anunciado que en 2019 se tendrá presencia del ‘niño débil’, es decir, poca agua”. EL ORBE / Rodolfo Hernández González