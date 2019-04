Coparmex Costa Chiapas Repudia Llegada de la “Caravana Madre”

Tapachula, Chiapas; 1 de Abril.- Coparmex Costa de Chiapas rechazó este día rotundamente que se permita el ingreso de la “Caravana Madre”, que parte de Honduras, “estamos en contra de la política del Gobierno Federal de puertas abiertas para las caravanas de migrantes”.

Así también denunció que lamentablemente los Diputados federales y Senadores por Chiapas nada hacen por el desarrollo de la entidad, ya que sobre el tema de las caravanas no han hecho ningún pronunciamiento a favor de los chiapanecos, y en lo que se refiere al presupuesto, para este año no se ha contemplado ningún beneficio para la entidad.

En rueda de prensa el presidente de Coparmex Costa Chiapas, José Antonio Toriello Elorza, acompañado de los empresarios Rafael Rojo Galnares y Raúl Arjona, señaló que recientemente la Secretaría de Gobernación hizo un pronunciamiento referente al plan de seguridad y contención de dichas caravanas de migrantes a la altura del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

“Manifestamos nuestro total descontento e indignación por dicha propuesta, ya que deja a los chiapanecos en un estado de indefensión.

Manifestó que enviaron una carta al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo, así como Olga María del Carmen Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación; Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana; Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República; Alejandro Vila Chávez, delegado de la Procuraduría General de la República en Chiapas, entre otros funcionales, para solicitarles que tomen cartas en el asunto y ya no se permita más el incremento ilegal de caravanas de migrantes que solamente vienen a ocasionar problemas de inseguridad a esta región.

El representante de la Coparmex manifestó que desde Octubre 2018 a la fecha, todos los municipios de la Región Costa y Centro del Estado Chiapas han resentido los embates que el ingreso de migrantes representa; teniendo que vivir con incertidumbre y zozobra ante los actos delictivos que se han suscitado en diferentes partes y bajo distintos modos de operación.

Urge Blindaje de la Frontera.

No hay Filtros Sanitarios.

Otra de las preocupaciones no solo del sector empresarial sino de la población en general, es que urge atención en materia de salud pública, porque no se cuentan con filtros sanitarios que puedan reducir los inminentes riegos al que se expone la población nativa por las enfermedades que porten los migrantes, esto aunado a las condiciones insalubres y al aire libre en las que se han asentado a su paso en cada uno de los municipios, representando el factor propicio para estar en alerta de salud ante posibles brotes de enfermedades infecciosas, ya que en las calles y parques en los que se establecen es el mismo lugar que les sirve de dormitorios, para aseo, baños, recreación, cocinar sus alimentos, e incluso relaciones sexuales a la vista de todos, entre otras.

Urgentemente se requiere de blindaje de la frontera sur en materia de seguridad. Los sucesos violentos: pandillerismo, maras, enfrentamientos, ejecuciones, asaltos, han ido en incremento. Es urgente poner en marcha un plan inmediato para contrarrestar la delincuencia para preservar el orden y la paz de las familias. EL ORBE / Rodolfo Hernández González