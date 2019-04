Revocación de Mandato Podría Alcanzar Hasta los Alcaldes: ERA

México.- Eduardo Ramírez Aguilar, senador por Chiapas, destacó que la reforma constitucional referente a la Revocación de Mandato no sólo sería sujeta para el Presidente de la República, sino que aplicaría para Gobernadores, Senadores, Diputados federales, locales y hasta Presidentes Municipales.

“Debe ser un instrumento para servir a la sociedad, capaz de reorientar el destino de un pueblo; de ninguna manera se trata de una reelección presidencial”, anotó.

Esto en el marco del análisis que se lleva a cabo en la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, misma que preside el Senador chiapaneco, sobre la minuta enviada por la Cámara de Diputados en materia de Revocación de Mandato y Consulta Popular.

Ramírez Aguilar dijo que con esta reforma se pretende cuidar el sistema democrático del país, no es para favorecer a nadie, por el contrario, queremos que esa revocación de mandato no solamente aplique para nuestro Presidente actual, sino para todos los demás Presidentes que vengan, señaló.

Eduardo Ramírez manifestó, “necesitamos construir una Constitución más ciudadana y acorde a la realidad, en donde la ciudadanía tenga una participación política a través de la consulta popular y la revocación de mandato, instrumentos clave que combaten la impunidad”.

“Ya el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha firmado su compromiso con el pueblo de México, se trata de una consulta sobre su desempeño como Presidente, a la mitad de su Administración, en donde la ciudadanía lo podrá ratificar o revocar”, explicó el Senador chiapaneco.

Finalmente, Eduardo Ramírez afirmó que actualmente se está debatiendo esta minuta en Comisiones, con todos los grupos parlamentarios, para generar un documento sólido que tome en cuenta las aportaciones de cada una de las legisladoras y legisladores; no se trata de vencer, sino de llegar al consenso.