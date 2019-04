Trump Pide a Migrantes que “den la Media Vuelta y Regresen a sus Países”

* En su Visita a la Frontera Calexico – Mexicali

Calexico. El presidente estadounidense, Donald Trump, visitó este viernes a la localidad de Calexico, en la frontera con México, con un mensaje para los inmigrantes irregulares: Estados Unidos “está lleno”.

Trump considera su cruzada contra la “crisis” en la frontera como un eje central de la campaña para la reelección en el 2020 y su viaje a Calexico implica que su mensaje llegue a los titulares.

“Recién llegué a Calexico, en California”, dijo en Twitter el presidente estadounidense tras aterrizar en la localidad californiana, ubicada a unos 300 kilómetros al sur de Los Ángeles, una semana después de que amenazó con cerrar la frontera.

“Ya no los podemos acoger (…) nuestro país está lleno”, afirmó el presidente estadounidense, que sostiene que las llegadas de migrantes y refugiados que huyen la frontera en América Central constituyen una “emergencia nacional”.

“Den media vuelta, así es la cosa”, dijo.

Del otro lado de la frontera, en Mexicali, unas 200 personas protestaron contra Trump con carteles como “Si tú construyes el muro mi generación lo va a tirar” o “Deja de separar a las familias”.

Trump provocó un revuelo en sectores políticos y empresariales el viernes pasado al advertir a México que cerraría la frontera común “la próxima semana” y “durante mucho tiempo” si no detenía las caravanas de migrantes que se dirigen hacia el norte.

El presidente reculó el jueves y le dio un año a México para frenar el narcotráfico en la frontera antes de imponer aranceles a sus vehículos, aunque sin aclarar si la contención de los inmigrantes indocumentados también tenía ese plazo.

Horas después, Trump volvió el viernes a advertir a los periodistas que no ha cambiado de opinión, a pesar de que celebró en Twitter que México esté “por primera vez en décadas realizando arrestos importantes de ilegales en su frontera sur, antes de que los migrantes inicien su largo periplo hacia Estados Unidos”.

“México ha hecho un trabajo fantástico en los últimos cuatro días, están deteniendo a todo el mundo, ayer detuvieron a 1.400 personas”, dijo a los periodistas antes de volar hacia California, aunque en Twitter reiteró las amenazas de imponer aranceles del 25% a los coches procedentes de México en caso de incumplimiento.

Un 80% de las exportaciones de automóviles fabricados en México, importante pilar de su producción manufacturera, tienen como destino Estados Unidos y Canadá.

“Si eso no funciona, voy a cerrar la frontera”, amenazó, señalando también que está evaluando establecer sanciones económicas por cerca de 500.000 millones de dólares por las drogas que entran a Estados Unidos. AGENCIAS