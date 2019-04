Rambutaneros Solicitan a Conagua Concesiones Para Extracción de Agua

Alfredo López García, el declarante.

* Ante Falta de Lluvias.

Tapachula, Chiapas; 12 de Abril.- Productores de rambután se pronunciaron por la urgencia de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua), les otorgue concesiones para la extracción de agua para el sistema de riego, para abaratar los costos de producción.

El presidente de la Asociación Agrícola de Productores de Rambután, Alfredo López García, precisó que hay importante floración en las zonas baja y media, es lo normal de todas las cosechas, incluso hay quienes ya tenemos fruta.

“Vamos avanzando con el riego a todo lo que da, seguimos insistiendo en que no tenemos concesión, estamos regando a precios muy caros, ya que la Conagua vedó todo el país y en nuestra zona si de algo podemos presumir es que tenemos mucha agua, pero lamentablemente también nos tocó esa disposición, así es que estamos en este periodo de estiaje regando a toda capacidad para que los árboles no aborten y si abortan, que sea lo normal, para que los árboles se mantengan bien”, precisó.

La mayoría de productores iniciaron esa actividad desde hace 10 a 15 años, añadió, lo que significa que al sembrar deben tener sistema de riego porque de lo contrario no tendría éxito, hacerlo a cubetazos o manual es más costoso a largo plazo.

López García manifestó que ya cuentan con el sistema de riego, pero para acceder a precios subsidiados de Comisión Federal de Electricidad (CFE), el requisito número uno es la concesión del agua y ese beneficio lo ha estado solicitando desde hace tiempo, pero no se los dan por la famosa veda.

Destacó que están nuevamente gestionando para tratar de conseguir la concesión, para que puedan abaratar un poco los costos de la energía eléctrica, toda vez que actualmente están regando día y noche para que el árbol no se estrese más de lo debido y no aborte la fruta que ya está madurando, el árbol de rambután requiere de mucha agua.

El representante de los rambutaneros en la región señaló que el costo del pago a la CFE depende del número de hectáreas que se tenga, quien tenga entre 3 a 5 hectáreas paga un promedio de 5000 a 10,000 Pesos mensuales, dependiendo de cómo efectúe su riego, con la concesión del agua, el pago sería en promedio 1000 Pesos aproximadamente.

El subsidio viene ayudar con más de la mitad del consumo, de ahí que es muy necesario que la Conagua dé la concesión para el uso del agua y se pueda en la CFE cambiar el esquema de pago, precisó.

Se ve una floración muy pareja y esperan superar, como todos los años, la cosecha anterior que fue de cerca de las 28,000 toneladas, piensan que este año sea por arriba de las 30,000 toneladas, aseguró.

Precisó que hay gente interesada en mandar rambután a Canadá y está latente el mercado de Londres que ya tienen. El 30% de la producción se va a Estados Unidos y más de la mitad la consume Guatemala, creen que para este año esperamos en el vecino país centroamericano consuman menos porque sembraron y ya tienen fruta, aunque el precio sigue favoreciendo, a la hora del cambio de la moneda a ellos les favorece, mientras que para el mercado nacional se queda de un 15 al 20%, sobre todo porque en gran parte del país no conocen la fruta. EL ORBE/Rodolfo Hernández González