Detienen al ‘Cabrito’ Arellano por Presunta Violación a su Sobrina

* Lo Ingresan al Mismo Penal que al “Gato” Ortiz.

* Así Luce Actualmente.

El exfutbolista de Rayados y la Selección Mexicana fue detenido esta mañana en la ciudad de Monterrey

La Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo León detuvo esta mañana al exfutbolista José de Jesús Arellano «El Cabrito» por el delito de violación contra una sobrina de 16 años de edad.

Los hechos de la detención se dieron en la Colonia Cumbres Oro, al poniente de la zona metropolitana de Monterrey. Todo después de que en enero de 2017, la víctima lo denunció en una Unidad de Investigación de Delitos Sexuales de la ciudad regiomontana.

El «Cabrito» no se había presentado a comparecer ante dicha acusación. Y este sábado ya recibió una orden de aprehensión.

Arellano tuvo una trayectoria muy importante en el futbol mexicano. Portó las playeras de Rayados y Chivas; además fue seleccionado mexicano e incluso mundialista.

Ingresado al mismo penal que el ‘Gato’ Ortiz

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones detuvieron al ex futbolista, José de Jesús “A”, en cumplimiento de una orden aprehensión expedida por un juez de control de la entidad, por el delito de violación.

La detención ocurrió poco después de las once de la mañana, y fue llevado de inmediato al penal del Topo Chico, para ser presentado posteriormente ante un juez.

El exjugador de 45 años de edad, fue detenido mientras llegaba a un domicilio de la colonia Cumbres Oro, al poniente de Monterrey, confirmó la Fiscalía General de Justicia del Estado, con lo cual rechazó versiones de que su captura había ocurrido en San Luis Potosí.

Arellano permanecía ocultándose desde 2017, a raíz de una denuncia presentada en su contra ante la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Justicia del Estado, por la presunta violación de una sobrina entonces de 16 años de edad.

Cabe destacar que en este mismo centro penitenciario cumple condena Omar «Gato» Ortiz, detenido hace algunos años como parte de una red de secuestradores. Sun