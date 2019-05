Exigen a la Federación Entregar Recursos Para Cafeticultura

Antonio Suárez Vargas, el declarante.

*Organizaciones de Todo el País.

Tapachula, Chiapas; 4 de Mayo.- Los representantes de miles de productores de café de los 12 Estados de la República exigieron al Gobierno Federal que se respete a las organizaciones sociales a la hora de la distribución de los programas gubernamentales

Marco Antonio Suárez Vargas, representante legal de la asociación “Cafeticultores del Progreso de Chiapas”, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que la semana pasada sostuvieron, en la Ciudad de México, una reunión con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Víctor Villalobos Arámbula.

En ese evento, dijo, le entregaron al funcionario federal el posicionamiento de los productores de café a nivel nacional agremiados a diversas organizaciones.

La postura, indicó, “representa la única manera para que se garantice que la producción del café en México se siga recuperando”.

Esto, porque el Gobierno Federal está planteando entregar los recursos, a partir de este año, con presupuestos muy reducidos, la disminución en el padrón de los beneficiarios y la canalización de los apoyos de manera directa, sin la intervención de las organizaciones.

“De esa manera, va a ocasionar a nivel nacional que se genere un conflicto entre los productores de café, mientras que el programa que se viene trabajando para el incremento de la producción, se vería afectado”, opinó.

Aclaró que están en la misma dinámica del Gobierno Federal, en el sentido de que se depuren los padrones, pero que se respete a las organizaciones.

“Estamos abiertos a que se nos vayan a revisar y que ellos mismos hagan las entregas de los insumos, porque no tenemos nada que esconder”, insistió.

Sobre el documento entregado al titular de la SADER, dijo que la primera parte se trata de lo relacionado al programa que se llamaba el Procafé-PIAC y ahora Subicafé.

Ahí pidieron que se respeten las reglas de operación y los términos de la convocatoria emitida por la Sader, que incluye beneficiarios a través de figuras morales y a nivel individual, además que debe contarse lo más pronto posible con la lista de productores que cumplieron con los requisitos e iniciar la entrega de recursos.

Asimismo, que se asigne un monto de 900 millones de Pesos para el apoyo a los beneficiarios de ese programa y para la asistencia técnica.

Mientras que, en relación al monto que se conoce de mil 430 millones de Pesos asignados por hacienda en apoyo a los productores, el saldo no debe aplicarse para otros programas de la Sader y, en su lugar, destinarse a más cafeticultores, bajo un esquema compensatorio por los bajos precios de ese cultivo.

No se ven expectativas de una mejoría importante de los precios en los próximos meses, indicó, y existe incertidumbre en los productores sobre las labores a realizar para seguir con la renovación de los cafetales y el mantenimiento de la producción para el ciclo 2019-2020.

Por ello, pidieron que se concrete lo del apoyo fiscal compensatorio por los bajos precios; que el número de beneficiarios sea mayor y que alcance a no menos de 400 mil productores

De igual forma, que se establezca -lo más pronto posible- una mesa de trabajo con la industria y comercializadores de café para revisar y establecer acuerdos en relación a los precios y condiciones de compra en México

Dentro de las organizaciones firmantes está la Coalición Nacional de Organizaciones de Productores de Café (Conaprocafé), la Alianza Nacional de Organizaciones Agropecuarias y Cafetaleras (Anaorac), la Unión Nacional de Productores de Café, y la Confederación Nacional Campesina (CNC).

Así también, la Central Campesina Cardenista (CCC); la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC); El Barzón; la Unión General de Obreros y Campesinos de México Emiliano Zapata (UGOCEM); la asociación Triunfo Verde; Cafeticultores del Progreso de Chiapas; los Consejos Estatales del Café diversas entidades, entre otros. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello