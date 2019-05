Rutilio Escandón se Reúne con Representante de la Unesco

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas sostuvo una reunión con el enlace y representante de la oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en México, Fréderic Vacheron, con quien coincidió en la importancia de fortalecer la educación, la cultura de paz y el diálogo intercultural entre las comunidades para un mejor desarrollo y progreso de Chiapas y de México.

En este encuentro desarrollado en Palacio de Gobierno, el Jefe del Ejecutivo Estatal manifestó la disposición de su Gobierno de impulsar un trabajo cercano con este organismo internacional, a fin de reforzar las tareas que se emprenden para generar mejores condiciones de vida para las y los chiapanecos.

Por su parte, Fréderic Vacheron expresó su confianza en que se concretarán acciones que favorecerán a la gestión pública del Estado y su relación con la sociedad civil y el sector privado: “Para nosotros es muy importante que el desarrollo de Chiapas no solo sea económico sino social, por lo que también es importante tomar en cuenta la cultura, cosmovisión y preocupación de la población”.

En este sentido, planteó la idea de implementar en la entidad el programa Educación para la ciudadanía mundial, con el propósito de fortalecer la cultura de paz y el diálogo entre comunidades interculturales; así como la posibilidad de establecer geoparques para preservar los sitios y paisajes de importancia geológica para la entidad.

Al abordar el tema de los pueblos indígenas, Fréderic Vacheron le manifestó al mandatario el compromiso de la Unesco de contribuir a preservar los usos y costumbres, al tiempo que dio a conocer que organizan un importante encuentro de literatura indígena con expertos provenientes de distintos países y en el que la participación de Chiapas no será la excepción.

Finalmente, el gobernador Rutilio Escandón y el representante de la oficina de la Unesco en México conversaron sobre la importancia de colaborar en los temas de producción agrícola, en particular para mejorar la producción y comercialización del café, un producto que genera recursos económicos para las comunidades indígenas y es también una fuente de oportunidades laborales para las y los jóvenes del Estado. Comunicado de Prensa