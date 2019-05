Sin Tratamiento Pacientes con Hemodiálisis por Falta de Pago del ISSSTE

Tapachula, Chiapas; 10 de Mayo.- Por falta de pago del ISSSTE a la clínica privada que presta el servicio de manera subrogada, 120 pacientes no pudieron recibir su terapia de hemodiálisis, entre los que se encuentran dos menores de edad, situación que pone en riesgo su salud.

Luis Fernando Chirino Moreno, paciente hemodializado de la clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado “Dr. Roberto Nettel Flores”, de esta ciudad, informó que él y otras personas al presentarse este viernes a recibir la hemodiálisis les dijeron que el servicio estaba suspendido, porque el ISSSTE no ha pagado desde hace bastante tiempo una deudo que asciende a tres millones de Pesos.

Añadió que la clínica está en la 15ª Calle Poniente, esquina con 2ª Avenida Norte, donde a los pacientes que les tocaba el jueves también les cancelaron el servicio por el mismo motivo y que mientras el ISSSTE no lo haga, no los podrán atender.

“Estamos en fin de semana y si al paciente se le sube la creatinina o la urea y se le va al cerebro, le viene un paro cardiaco, el agua que tenemos se va a los pulmones, se va al corazón, se va a donde hay cavidades, el doctor de la clínica particular nos dio su explicación y dice que no es problema de él sino de Marco Antonio González Aquino, que quien hace las subrogaciones y la contratación de medicamentos, compras de medicamentos y todo eso”, agregó.

Chirino Moreno manifestó que reciben tres sesiones por semana y de no recibirlas se les complica aún más la salud y tienen mayor riesgo de fallecer, lo mínimo que puede aguantar un paciente hemodializado son cinco días y después vendrá la muerte lentamente, por eso la preocupación para que les puedan brindar el servicio, toda vez que son derechohabientes del ISSSTE.

En esta ciudad hay dos clínicas particulares en una cobran 1,100 Pesos por cada hemodiálisis y en la otra 1,150 Pesos, pero no tienen recursos y es obligación del ISSSTE proporcionarles el servicio.

Hay preocupación porque entre los 120 pacientes, hay una niña de 4 años y una de 16 años, que de no recibir la sesión empeorará su salud, pero eso no parece importarles a los funcionarios de esa institución de salud. EL ORBE/Rodolfo Hernández González