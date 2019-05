Por Falta de Conocimientos, sin Resolver Siete de Cada Diez Delitos en México: JGH

* LA LISTA LA ENCABEZAN LOS HOMICIDIOS, SEGUIDO DE SECUESTROS, ASALTOS VIOLENTOS, ROBOS DE TODO TIPO, ATAQUES SEXUALES, TRATA DE PERSONAS, ENTRE OTROS.

Tapachula, Chiapas; 25 de Mayo.- “La falta de conocimientos y herramientas son los factores preponderantes para que, en México, siete de cada diez delitos que se cometen permanecen sin resolver, es decir, en la impunidad”, sostuvo, Jesús García Herrera, perito y docente en Criminalística y Ciencias Forenses.

Entrevistado en exclusiva para rotativo EL ORBE, durante la gira de trabajo que realiza en la ciudad, donde participa en un curso taller sobre esa materia coordinado por el Instituto de Formación Profesional del Sur (IFPS), el Perito reconoció que, por esas causas, en el país hay mucho por hacer

Dijo que la intención de las capacitaciones que especialistas están llevando a cabo en diversas regiones del territorio nacional, incluyendo a la frontera sur, es la de llevar los conocimientos necesarios a estudiantes, docentes, profesionales y a la sociedad en general

“Se necesita que todos se enteren de que hay nuevas disciplinas que se pueden aprender para contribuir en los sistemas de justicia, con las policías de investigación y para que muchos de los delitos se puedan esclarecer y no enriquezcan la impunidad”, abundó.

Al hacer un balance de los delitos que todavía no se han podido resolver en el país, reveló que la lista la encabezan los homicidios, seguido de secuestros, asaltos violentos, robos de todo tipo, ataques sexuales, trata de personas, entre otros.

Las tres instancias de Gobierno deberían de invertir en tecnología y capacitación para garantizar seguridad a la población y en la correcta aplicación de la justicia, consideró.

Dejó en claro que los implicados en los delitos cada vez son más sofisticados y, por lo mismo, difíciles de identificar y detenerlos.

Peor aún cuando los policías y las autoridades investigadoras no cuentan con las herramientas necesarias para desempeñar sus actividades, cuando deberían de estar un paso delante de los delincuentes, señaló.

Desde su punto de vista, Chiapas es uno de los Estados que menos problemas tienen con la inseguridad en México, “pero hay focos rojos que se tienen que atender por las tendencias a incrementarse y a convertirse en un serio problema y salirse de control”.

Puso como ejemplo los flujos migratorios que han entrado de manera irregular desde Centroamérica a Chiapas en los últimos siete meses, “ya que esos grupos de extranjeros tienen necesidades que, si no las resuelven, los pueden llevar a cometer delitos”.

Los éxodos tienen su proyecto inicial en salir de sus naciones, llegar a México, cruzar el país hasta su destino final, los Estados Unidos, “pero el problema es que muchos de ellos se están quedando”, enfatizó.

En su análisis de los perfiles criminológicos de los migrantes que cometen delitos, detalló que está la extrema pobreza y la violencia en la que han vivido en sus países de origen, así como su permanente necesidad de sobrevivir, bajo las condiciones que sean.

“El Gobierno debe de atender esos focos rojos porque se podrían salir de control y haber enfrentamientos entre la población y los migrantes”, puntualizó.

García Herrera, uno de los peritos más reconocidos en el norte del país, encabezó en Playa Linda este sábado un taller práctico relacionado a fosas clandestinas, a la valoración de las escenas del crimen y a la recopilación de muestras. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello