Realizan Redadas en Casas de Asistencia y Alquiler en Busca de Indocumentados y Cateos Antidrogas

*FUERON CATEADOS LOS HOSPEDAJES “YACAMO” Y “CAFETALES”, DONDE FUERON DESCUBIERTOS 20 CUBANOS ILEGALES. *EN OTRAS ACCIONES EN LA ZONA CENTRO, DETUVIERON A 15 CENTROAMERICANOS CON POSESIÓN DE DROGA.

Tapachula, Chiapas; 28 de mayo. – Elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, la Policía Federal y del Instituto Nacional de Migración (INM), realizaron en la noche de este martes una redada en hoteles, moteles, casas de huéspedes y de alquiler en el centro de Tapachula, en busca de indocumentados.

Las acciones fueron en atención a los señalamientos de varios sectores de la sociedad en torno a que en esos lugares se hospedaban hombres y mujeres de diversas nacionalidades que actuaban de manera sospechosa.

A la par de ello, en un solo mes hubo al menos diez amotinamientos violentos y fugas de la Estación Migratoria Siglo XXI, ubicada al norte de Tapachula, por parte de extranjeros que iban a ser deportados a sus naciones de origen, por no haber podido acreditar su legal estancia en el país.

En esos lamentables hechos que le dieron la vuelta al mundo, resultaron varios agentes heridos y pérdidas millonarias en las instalaciones.

Se había hecho hincapié que la presencia de los migrantes había alejado al turismo en hasta un 70 por ciento y la caída, en proporciones similares, de las ventas del comercio local, sobre todo del primer cuadro de la ciudad.

Entre las escenas reclamadas estaban que grupos de migrantes se la pasaban fumando marihuana e ingiriendo bebidas alcohólicas a plena luz del día y en la periferia de la Presidencia Municipal, donde coincidentemente se habían incrementado los niveles de inseguridad.

En el reporte al cierre de la edición sobre las acciones coordinadas en la noche de este martes, se informó que ya habían asegurado 20 cubanos sin pasaportes o algún otro documento oficial que le permitiera estar en el país de manera legal.

Los primeros datos señalan que en el hotel “Yacamo”, que se ubica en la 9ª Avenida Norte esquina con la 5ª calle oriente, aseguraron a siete migrantes, 4 hombres y tres mujeres.

Mientras que en el hotel “Cafetales”, en la 12ª Norte, otros 12 cubanos, quienes fueron trasladados a la Estación Siglo XXI para determinar su situación jurídica.

De acuerdo a testigos, las autoridades se presentaban a los moteles con órdenes para entrar a las habitaciones y corroborar la situación migratoria de los huéspedes.

En algunos de los casos, los propietarios no permitieron que los policías entraran, argumentando que las órdenes de cateo no iban bien requisitadas.

El señor Manuel «N» propietario y administrador del hotel Cafetales, dijo que él desconoce quién o quiénes de sus inquilinos o huéspedes sean de alguna nacionalidad, ya que él solamente les solicita que se acredite ó se registren en su carpeta de ingreso.

Sin embargo, se adelantó que la redada continuará el resto de la semana en instalaciones similares, incluso en aquellas que, en esta ocasión, se resistieron.

Ahora la solicitud de la sociedad es que esos operativos no solamente sean permanentes, sino que también se amplíen a las colonias populares, donde indocumentados se han apoderado de las viviendas desocupadas o, en otros casos, las rentan y habitan hasta 50 personas en un solo lugar.

Para ejemplo se puso a los fraccionamientos La Antorcha, Primavera, El Carmen, Libertad, Solidaridad 2000, Nuevo Milenio, Buenos Aires, Pobres Unidos, Lomas del Soconusco, entre otros. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda/Ildefonso Ochoa Argüello.