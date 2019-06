Intransitables y Llenas de Baches las Calles Aledañas al Mercado «San Juan»

* AUTOMOVILISTAS EXIGEN AL AYUNTAMIENTO UN PLAN EMERGENTE PARA REHABILITAR LAS VIALIDADES.

Tapachula, Chiapas; 31 de Mayo.- A más de 6 meses de haber tomado la administración municipal Oscar Gurría Penagos, no se ha anunciado un programa emergente que permita rehabilitar las calles, tanto del Centro como de colonias en Tapachula, por lo que al iniciar las lluvias, el transitar por estas avenidas se convierte en una verdadera odisea para los automovilistas.

Tal es el caso de las calles aledañas al Mercado «San Juan», las cuales se encuentran completamente destruidas desde hace varios años, sin embargo, la autoridad municipal actual ni la anterior, emprendieron acciones para rehabilitarlas, lo que representa un peligro para los automovilistas y conductores del transporte público urbano y rural, que transitan a diario por esta zona.

En entrevista, Lenin Aníbal, de oficio conductor del transporte público, lamentó la falta de interés de la autoridad municipal para rehabilitar las calles, ya que gran parte de las vialidades están llenas de baches, que dificultan transitar por ellas.

Para los chóferes del transporte público y automovilistas particulares que a diario transitan por las vialidades en Tapachula, es preocupante las condiciones en que las autoridades mantienen las calles, pero sobre todo la apatía para implementar un programa de rehabilitación, y es que a pesar de que se han realizado las denuncias correspondientes, no han sido escuchados, por lo que la afectación parece no tener fin.

Los transportistas pagan las consecuencias de prestar un servicio en calles en pésimo estado, ya que se han incrementado las descomposturas de sus unidades, y en consecuencia tienen que desembolsar una inversión para componer y comprar las refacciones que, dicho sea de paso, han subido de precio, dijo.

Las calles aledañas al Mercado San Juan, entre ellas, la 13 Calle Poniente entre 12 Norte y Callejón «Antonio Damiano Cajas», son las que mayor deterioro presentan, ya que tienen grandes «agujeros», lo que dificulta el tránsito de los vehículos, en una de las zonas públicas más importantes de la ciudad.

Por su parte, Jorge García afirmó que el Ayuntamiento debería de reconstruir las calles con concreto hidráulico, ya que en ocasiones sólo realizan el bacheo de los agujeros, pero luego de lluvias fuertes que se registran en la ciudad vuelven a aparecer, por lo que el trabajo que realizaron queda inservible.

Conductores en ocasiones por librar los baches, transitan de un lado a otro, sin embargo, se exponen a atropellar a las personas que caminan por las calles, pero esta situación no es considerada por la autoridad municipal, porque no actúan en rehabilitarlas. EL ORBE/Marvin Bautista