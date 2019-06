Comunidades de la Zona Alta Llevan más de 24 Horas sin Energía Eléctrica

*Por Apagones Provocados por las Lluvias.

Tapachula, Chiapas; 20 de Junio.- Debido a la lluvias que se han registrado, habitantes de comunidades de la zona media alta de Tapachula sufren de manera constantes de fallas en el suministro energético, situación que molesta a las familias, pues a pesar de que han realizado el reporte a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la dependencia no ha atendido las quejas.

Los habitantes de las comunidades de Fracción Las Palmas, Fracción Galeras y Fracción Plan Las Palmas, denunciaron que llevan más de 24 horas sin energía eléctrica debido a los fuertes vientos que se suscitaron la tarde del pasado miércoles, sin embargo, a pesar de que se han hecho llegar los reportes a la CFE, ésta no ha restablecido el suministro energético.

En cada temporada de lluvias, estas fallas son muy frecuentes, por lo que en ocasiones pasan días sin energía eléctrica, problemática que genera un malestar generalizado entre las familias de la zona, porque los apagones han generado descomposturas de equipos electrónicos y electrodomésticos.

Además, debido a las fallas de la energía eléctrica, las familias se ven afectadas porque sus alimentos llegan a descomponerse de manera rápida al no tener donde enfriarlos, por lo que hicieron una llamada a la Comisión Federal de Electricidad para que pueda arreglar estos desperfectos en la red que les surte de energía.

Una vez que se registran lluvias leves o tormentas eléctricas, comienzan a tener fallas en el suministro energético, porque «las cuchillas» se caen y provocan que se vaya la luz.

Los reportes no son atendidos, detallaron, sin embargo, el recibo para el pago sí llega de manera puntual cada trimestre e incluso con un costo muy elevado, por lo que exigieron a la dependencia federal que se realice una exhaustiva revisión en la red que surte de energía a las comunidades, ya que no puede ser posible que de manera constante sufran fallas.

Finalmente, los inconformes pidieron a las Comisión Federal de Electricidad para que se restablezca el suministro eléctrico en las comunidades, ya que han pasado más de 24 horas de que están sin luz eléctrica. EL ORBE/Marvin Bautista