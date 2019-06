Tribunal Federal Ordena no Construir Terminal de Santa Lucía por Razones Ambientales

Ciudad de México; 24 de Junio.- Un tribunal federal reiteró el criterio y ordenó al Gobierno Federal no iniciar con la construcción del Aeropuerto Internacional en la Base Militar de Santa Lucía hasta que acredite que cuenta con los permisos y estudios de impacto en materia ambiental.

El Vigésimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa concedió una nueva suspensión provisional para que el proyecto de construcción del aeropuerto en Santa Lucía no continúe por el momento y para que las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco (NAIM) permanezcan en el Estado en que se encuentran.

Es decir, sin que sean destruidas y para que sean conservadas sin afectar el equilibrio ecológico de la región. «La suspensión provisional, así concedida, no hace más que proteger el medio ambiente, conforme a los principios de precaución, indubio pro natura, no regresividad, razonabilidad y flexibilidad», señalaron los Magistrados.

La resolución del Colegiado en la CDMX se convierte en la cuarta suspensión provisional vigente que mantiene paralizada la construcción de Santa Lucía. En tanto, este lunes el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de México negó la suspensión definitiva contra dicha obra al considerar que, como no hay obras en el lugar, no existen indicios de que el acto reclamado por los quejosos existe.

Los amparos forman parte de las 147 demandas presentadas por el colectivo #NoMásDerroches contra la cancelación del NAIM. Sun