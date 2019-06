Se Desborda Inseguridad en Suchiate

Sonia Eloína Hernández, Edil de Suchiate.

Asaltan dos Gasolineras en 20 Minutos;

* Sonia Eloína Falla en la Designación de Policías.

Tapachula, Chiapas; 28 de Junio.- La inseguridad en el municipio de Suchiate se ha desbordado y superado la capacidad del Ayuntamiento que aún preside la alcaldesa, Sonia Eloína Hernández Aguilar. Este viernes, en menos de 20 minutos, fueron asaltadas dos gasolineras en ese lugar.

De acuerdo a los primeros informes, se cree que en ambos atracos participaron los mismos delincuentes. En este caso, dos hombres que se transportaban en una motocicleta.

El primero de estos hechos fue reportado alrededor de las 18:20 horas, luego de que los dos inculpados llegaron a la gasolinera Centro Logístico, ubicado sobre la carretera que une a Ciudad Hidalgo con la comunidad de Jaritas.

Después de amagar con armas de fuego al despachador de la toma número uno, lo despojaron del dinero que tenía de la venta del día, y después se dieron a la fuga.

Veinte minutos después, los elementos de la policía apenas estaban recabando los datos de lo ocurrido cuando les informaron que ya había otra situación similar.

Esta vez, en la gasolinera “Grupo Danki”, ubicadda en la carretera Ciudad Hidalgo-Tapachula, donde los delincuentes asaltaron de la misma forma a una despachadora.

Como era de esperarse, los uniformados corrían a toda velocidad con sus unidades, con sirenas y torretas abiertas para dar con el paradero de los ladrones, pero no los encontraron.

No se trata de casos aislados. Los robos a comercios y a tráileres cargados de mercancía se han incrementado en los últimos seis meses de manera alarmante.

En lugar de afrontar ese problema, prioritario para esa región fronteriza, la Alcaldesa ha preferido darle escobas a sus empleados y encabezar tareas de barrer las calles y banquetas, como una de las grades acciones de su administración.

De acuerdo a cifras oficiales, de Enero a la fecha en Suchiate ha ocurrido el ocho por ciento de los homicidios registrados en Chiapas, lo cual coloca a ese municipio en el segundo lugar en ese delito, solamente superado por Tapachula, que está en primer lugar con once por ciento.

Lo peor del caso es que, los tugurios disfrazados de restaurantes en donde se han cometido algunos de esos asesinatos, siguen operando como si nada hubiera pasado.

Y para rematar, este mismo viernes fue detenido un joven con un kilogramo de marihuana, quien dijo ser hijo de una Regidora de ese Ayuntamiento. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello