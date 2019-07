Dos Sujetos Armados Asaltan la Tienda “Sam´s

*Amagaron al Gerente Para que Entregara el Efectivo. Por Segunda Ocasión.

Tapachula, Chiapas; 15 de Julio.- Dos sujetos fuertemente armados lograron un cuantioso botín al asaltar la empresa Sam’s Club Tapachula, la cual está ubicada en Libramiento Sur Poniente y 4a Sur Prolongación.

Se dice que este asalto se registró cuando donde dos personas, una alta y otro de baja estatura, se presentaron a la tienda Sam’s, y se dirigieron a la parte posterior, donde se encuentra la caja de seguridad, en ese lugar amagaron al Gerente y lo obligaron a entregar una fuerte cantidad en Dólares, misma que hasta el momento no se ha logrado cuantificar; posteriormente salieron como cualquier cliente por la puerta principal.

Cabe agregar que se activó la alerta al 911 Emergencias, quienes de inmediato canalizaron el auxilio a las células Suroriente y Surponiente, para que se presentaran a dicha tienda.

Se logró saber que los elementos policiacos al arribar a la tienda, trataron de acordonar el área con la finalidad de evitar que entraran y salieran las personas de la tienda, pero los mismos empleados, como no tenían conocimiento de lo que había ocurrido, y son bastante prepotentes, trataron de localizar al gerente Julio «N», al igual que con el encargado de seguridad, Olinser «N», quien supuestamente había sido él quien había solicitado auxilio al 911 Emergencias, que después de preguntarle sobre la llamada dijo desconocer quién la hizo.

Sobre las características de estos dos sujetos, se dijo que vestían de playera azul con la leyenda SASET y pantalón de mezclilla azul, y no vieron hacia dónde se fueron después del robo.

Por otro lado se desconoce el monto de lo robado, y la gerencia de dicha negociación no ha comunicado si ya se hizo alguna auditoría para saber cuánto dinero en Dólares se llevaron los delincuentes, cantidad que se cree cuantiosa por el alto volumen en ventas que tiene esta tienda.

El robo está bastante sospechoso, según las autoridades, ya que no hubo movimiento de empleados ni fueron tan cuidadosos en esos momentos del robo, pues se caracterizan por ser meticulosos para revisar a los clientes que se retiran después de realizar sus compras, incluso, trataron de impedir que los medios de comunicación tomaran conocimiento del hecho, por lo que se piensa una actitud rara, además, es la segunda ocasión que asaltan al Gerente de esta tienda, como si ya lo conocieran, y siempre van directamente hacia él.

Cabe hacer mención que la Policía Estatal Acreditable, diariamente comisiona a dos de sus elementos para resguardar el orden en el estacionamiento de la tienda, con la finalidad de preservar y resguardar el orden con las personas de nacionalidad guatemalteca, quienes llegan a realizar sus compras.

Se espera que la Policía Ministerial Especializada investigue este robo que tiene, al parecer, acciones y actitudes bastante sospechosas. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda