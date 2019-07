CFE no Retira Poste a Punto de Caer

* Vecinos de “La Villita” en Riesgo.

Tapachula, Chiapas; 26 de Julio.- Un poste propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) está a punto de caer en una zona céntrica de Tapachula, lo que podría ocasionar una tragedia si las autoridades de Protección Civil y de la dependencia federal no hacen algo al respecto, ante esto, los vecinos y comerciantes se han quejado por el peligro que representa.

Hace un mes, debido a la lluvia y los fuertes vientos se desplomó un árbol frente a un negocio de venta de pollos, sobre la Central Oriente frente al santuario de la Villita de Guadalupe; y desde esa fecha en que las cuadrillas de la CFE arribaron al lugar se les notificó sobre este poste que está vencido hacia un costado y que representa un riesgo constante a la población.

Por lo que al no haber una respuesta, desde entonces, el comerciante Luis Alberto Trujillo hizo un llamado enérgico a las autoridades, ya que al parecer no les importa el riesgo que ocasiona este desperfecto, aún cuando el cableado es de alta tensión, y donde al parecer sólo los cables impiden que este poste caiga.

Hay que recordar que hace unas semanas una persona de la tercera edad perdió la vida a causa del derrame de árbol sobre esta misma avenida, donde las autoridades de Protección Civil no han aprendido la lección de ser precavidos ante estas denuncias que se presentan en toda la geografía tapachulteca.

En otro tema, el entrevistado agregó que, gracias a la participación de la Guardia Nacional en la frontera sur, se ha notado una disminución considerable de delitos en esta zona, pues se ha mantenido una efectiva coordinación con las dependencias policiacas estatales y municipales para frenar la ola delictiva que representaba pérdidas para el comercio.

Es fundamental que el trabajo coordinado entre las tres órdenes de Gobierno se siga manteniendo para que regrese la tranquilidad en los comercios de Tapachula, ya que antes de la llegada de las fuerzas federales, los delitos como robo a comercio o a casa habitación se había disparado de manera alarmante, y en estos momentos hay una disminución visible. EL ORBE/ Marvin Bautista