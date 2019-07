Con Carencias en Medicinas y Personal Opera el Hospital General de Huixtla

* Sólo Tienen 30 Camas Para Atender a la Población.

Huixtla, Chiapas; 28 de Julio.- Personal médico y de enfermería reconoce que es preocupante la situación por la que atraviesan los pacientes en el Hospital General de esta localidad, toda vez que hay muchas carencias.

María Margarita Tirado Mina, secretaria general de la Subsección 8 de la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, dio a conocer que “coordinadamente con directivos estamos peleando para la población para que las Casas de Salud que por su situación geográfica están dentro de nuestra jurisdicción, tengan el personal adecuado, la población es la que padece”.

El Hospital General Huixtla es para 30 camas censables, sin embargo, se hace una cobertura de 90 camas, “ustedes se han dado cuenta que los pacientes están en camillas, en sillas de ruedas, la infraestructura no es la adecuada para la población que nosotros manejamos, pero se está trabajando para que lleguen los medicamentos y los insumos y dar la atención”.

Tirado Mina indicó que “de hecho hay mucha escasez, mentiría si le dijera que todo está al cien, hay escasez de medicamentos, ustedes lo han vivido en Tapachula por los migrantes, se le ha dado mucha atención a los migrantes, en Huixtla tenemos mucha carencia de medicamentos, no se ha podido llegar siquiera al 60 por ciento del abasto, faltan insumos, es una verdad que no se puede tapar”. EL ORBE / Rodolfo Hernández González