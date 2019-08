Entrega REC Apoyos a Productores de Villa Corzo

* De Manera Directa y sin Intermediarios.

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la entrega directa y sin intermediarios de paquetes tecnológicos agrícolas a 5 mil productores de maíz del municipio de Villa Corzo, donde reiteró su compromiso de continuar trabajando de manera honesta y responsable, haciendo uso eficiente y honesto de los recursos públicos, para fortalecer la actividad productiva y contribuir al mejoramiento del ingreso familiar en el medio rural.

“Hoy entregamos fertilizantes de calidad que permitirán tener un buen cultivo y una buena cosecha. Costó 30 por ciento menos que el año pasado, porque no hubo intermediarios, ni moches; somos un gobierno que no actúa de manera corrupta y no hace tregua con quienes roben el dinero del pueblo”, puntualizó.

Acompañado de la secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Zaynia Andrea Gil Vázquez, el mandatario estatal reiteró un llamado a las y los campesinos de este municipio de la Región Frailesca para que sigan avanzando en la meta de rescatar el campo, haciendo a un lado los conflictos que solamente frenan el progreso y el desarrollo de Chiapas.

“Sigamos juntos, sin dividirnos, para que se mantenga vivo el campo, para que esté siempre verde y haya mayor producción para garantizar la seguridad alimentaria. Con el respaldo de la Federación y del Estado, el campo volverá a florecer, tendrá alegría y color con todo lo que se produzca; es justo que se revitalice, porque estaba envejeciendo y perdía arraigo”, apuntó.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP) dio a conocer que con los 5 mil paquetes tecnológicos otorgados, con una mezcla de recursos entre los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, las y los productores tendrán la oportunidad de comercializar, a través de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), en la cosecha de octubre y noviembre, al precio de garantía de 5 mil 610 pesos la tonelada de maíz. Asimismo, informó que este día también se otorgaron apoyos en los municipios de Berriozábal, El Parral, Ocozocoautla y Chicoasén.

En otro momento, la funcionaria estatal celebró que las y los diputados del Congreso del Estado hayan aprobado por unanimidad la iniciativa enviada por el gobernador Rutilio Escandón para vigilar la movilidad pecuaria de las cabezas de ganado y con ello atender dos temas torales: el status sanitario y el abigeato.

Por su parte, el presidente municipal de Villa Corzo, Adier Nolasco Marina, agradeció al gobernador las acciones en beneficio de este municipio y señaló que junto al presidente Andrés Manuel López Obrador, se rescatará al campo del abandono, para sacar adelante a Chiapas y a México. Asimismo, hizo un llamado a aprovechar los apoyos que, junto con el precio de garantía del maíz, permitirán a las familias rurales impulsar su producción.

Finalmente, Víctor Manuel Palacios Torres, comisariado ejidal de Nuevo Vicente Guerrero, reconoció la ardua labor del gobernador para que los apoyos lleguen de manera directa a los productores, sin intermediarios. Asimismo, le pidió ser portavoz del agradecimiento de la gente al mandatario federal por el gran esfuerzo que está realizando para cambiar las viejas prácticas paternalistas. “Los campesinos y las campesinas somos gente de trabajo que siempre hemos luchado y hecho frente a las adversidades para hacer producir nuestras tierras”.

Estuvieron presentes: el diputado del Distrito XXIII Villa Corzo, José Octavio García Macías; la diputada del Distrito XV en Villaflores, Patricia Ruiz Vilchis; el presidente de los Comisariados Ejidales de Villa Corzo, Rodolfo Martínez Espinoza; el comisariado Ejidal de Villa Corzo, Edray de la Cruz Cuesta; el presidente municipal de El Parral, Alber Molina Espinoza; así como las y los beneficiados de los ejidos Nuevo Vicente Guerrero, San Pedro Buenavista,24 de Febrero, Primero de Mayo, Manuel Ávila Camacho, Ignacio Zaragoza, Monterrey, Revolución Mexicana, entre otros. Comunicado de Prensa