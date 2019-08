Sin Alumbrado la Octava Sur en Pleno Centro de la Ciudad

* Ayuntamiento y CFE Desatienden el Desperfecto. Campea la Inseguridad.

Tapachula, Chiapas; 4 de Agosto.- Vecinos de la 8a. Avenida Sur, en la colonia Centro, dan a conocer la falta de alumbrado público, generando mayor delincuencia en la zona, además de que al encontrarse en esa misma arteria las oficinas de la COMAR, los migrantes la toman como baño público.

La falta de alumbrado se da entre la calle Central Poniente y 2a. Poniente, principalmente, lo cual tiene a los residentes de la zona en sentido de alerta dada la inseguridad que se vive, pues al estar en penumbras se encuentran a merced de ladrones, manifestaron a EL ORBE.

«Es increíble que estando a sólo dos cuadras del parque central, es decir, en el Centro de la ciudad, padezcamos de este problema; no sé qué es lo que pasa que por un lado los constantes apagones a causa del mal estado de las instalaciones eléctricas por parte de la CFE, y por el otro la falta de servicios públicos eficientes como el alumbrado, que nos coloca en riesgo no sólo a los vecinos de esta calle, sino a los transeúntes que circulan en horas de la noche por aquí, la esquina de la central poniente y octava sur en la noche es sitio en donde varias personas ejercen el trabajo sexual, hace un par de noches asaltaron a una persona, nos percatamos por los gritos de la víctima, no nos atrevimos a salir porque como están las cosas nos ponemos en situación de peligro, llamas al 911 y jamás atienden», mencionó Lourdes «N», vecina del lugar.

La percepción de los vecinos es de completo temor y decepción por el accionar de las autoridades locales para atender las necesidades de la población, por lo que solicitan se atienda y reparen el sistema de alumbrado público en esa céntrica arteria de la ciudad. EL ORBE/Alberto Bonilla Acosta