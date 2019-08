Entrega Rutilio Escandón Reconocimientos a Participantes del Parlamento “Rosario Castellanos”

Tuxtla Gutiérrez.- El gobernador Rutilio Escandón Cadenas entregó reconocimientos a las y los 40 jóvenes participantes en el Noveno Parlamento Juvenil “Rosario Castellanos”, a quienes exhortó a seguir luchando por alcanzar sus sueños y contribuir al desarrollo y progreso de Chiapas, mediante iniciativas o propuestas que fortalezcan la construcción de la Cuarta Transformación de la vida pública del país.

“Cuando se tiene la aspiración, voluntad y convicción, nadie ni nada los podrá detener, ustedes son personas jóvenes que tienen el talento, la energía, fuerza e inteligencia para ir por sus objetivos. Por eso deben de trabajar de manera seria, con preparación y compromiso para resolver las propuestas que les plantee la sociedad. No solamente es ir hacer campaña y buscar patrocinios para llegar a ocupar un espacio, hay que prepararse a conciencia”, agregó.

En el marco del Día Internacional de la Juventud, el jefe del Ejecutivo estatal dijo que para que realmente funcione el Estado mexicano y una entidad federativa tiene que haber un respeto absoluto de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, mismos que también tienen que trabajar en un ánimo de colaboración y de coordinación para servir a la sociedad.

“Es en ese sentido positivo y transparente en el que contribuimos para poder sacar adelante las iniciativas más sensibles de la sociedad; es una nueva forma de gobernar y de hacer política en la que se incluyen todas las voces y esa es la conciencia en la que los jóvenes deben de caminar”, expresó al recordar el ejemplo y legado histórico de don Belisario Domínguez, al destacarse como un gran parlamentario y extraordinario ser humano.

Acompañado de la directora general del Instituto de la Juventud del Estado, Judith Hernández Ramírez y de la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, el mandatario señaló que el ejercicio de la verdadera política debe responder en los hechos y trabajar con honestidad, con eficacia, y dar a conocer todo lo que se invierta.

“En este gobierno, ya no hay simulación, todos deben de tener la vocación de servir sin agraviar al pueblo. Esta nueva cultura ha cambiado de manera radical todos los paradigmas, haciendo a un lado los lujos, evitando el intermediarismo y eliminando el fuero constitucional. Hacer política nos obliga a prepararnos para que en la práctica podamos resolver las cosas con seriedad y sin vicios.

En nombre de las y los jóvenes, la presidenta de Parlamentarios Juveniles 2019, Itzel del Rocío Martínez Gil, dijo que las acciones institucionales deben estar encaminadas a sanar los males de la sociedad, por lo que agradeció que a través de estos espacios, las juventudes sean escuchadas, “representamos la voz de las y los jóvenes, con iniciativa, compromiso, responsabilidad y amor a Chiapas, podremos trascender en nuestro quehacer diario en armonía, sin rivalidades que impidan el desarrollo”.

Por su parte, la diputada Bonilla Hidalgo, resaltó que la tarea del ejercicio parlamentario va más allá de proponer leyes y reformas, “es la máxima expresión de la ciudadanía y la base de la construcción de una democracia participativa”.

La diputada presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte, Aida Guadalupe Jiménez Sesma, señaló que a través de este ejercicio, las y los jóvenes chiapanecos demostraron estar listos para ser parte de la construcción de un nuevo Chiapas, sin arrastrar fantasmas del pasado y afrontar los retos en unidad, compañerismo y entrega a las causas ciudadanas. “Chiapas necesita una visión fresca, pero no rezagada, por lo que seguiremos abriendo espacios para la participación de las juventudes”.

Al manifestar que el desarrollo juvenil integral beneficia a toda la sociedad, Hernández Ramírez aseguró que este gobierno trabaja para brindar a este sector un apoyo real, sin simulaciones, luego de que por mucho tiempo fuera dejado de lado. Destacó la importancia de generar acciones y construir una política pública basada en procesos de investigación, escucha ciudadana y trabajo transversal, tomando en cuenta que actualmente se cuenta con la población juvenil más grande de la historia, pero también que tienen mucho qué aportar.

En este noveno Parlamento Juvenil, se conformó por 22 mujeres y 18 hombres que oscilan entre los 15 y 29 años, de los municipios de Tonalá, Villaflores, Suchiapa, Chiapa de Corzo Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Mapastepec, Cacahoatán, San Fernando, Tapachula, Comitán, Yajalón, Berriozábal, Soyaló, Cintalapa, Socoltenango, Pijijiapan y La Concordia, quienes presentaron propuestas en los temas de educación, derechos reproductivos, salud mental, preservación de la Selva Lacandona, violencia de género, urbanización, medio ambiente, entre otros.

Estuvieron presentes: la secretaria de Bienestar, Adriana Grajales Gómez; el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Marcelo Toledo Cruz; así como las y los diputados locales Cynthia Vianey Reyes Sumuano y Fidel Álvarez Toledo, entre otros. Comunicado de Prensa