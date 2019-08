Exige REC Honestidad a Colaboradores

*Ante integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, el Gobernador reconoció la voluntad del presidente AMLO para impulsar el crecimiento de la entidad.

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas sostuvo la reunión quincenal con su Gabinete Legal y Ampliado donde les reafirmó la importancia de conducirse de manera honesta y responsable para lograr cambios reales, retribuyendo el respaldo que en todo momento ha mostrado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para el crecimiento económico de Chiapas.

“El Presidente es un hombre humano al que le duele ver la pobreza de Chiapas y nos recomienda con las dependencias nacionales, pero nosotros tenemos que aportar para no quedar mal ante éstas, ser muy transparentes y trabajar mucho para que los apoyos puedan convertirse en una realidad en la práctica”, apuntó.

Durante el encuentro con las y los titulares de las dependencias, Escandón Cadenas destacó que este cambio de régimen es la gran oportunidad de unir fuerzas para rescatar los valores y transformar la historia de Chiapas y de México, pero de forma seria, sin desviar ningún Peso y sacando adelante las propuestas que requiere la entidad.

Al respecto, señaló que se realiza un esfuerzo coordinado con la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, para capacitar de manera técnica e informativa al funcionariado de las instituciones económicas y financieras estatales, con el fin de que eviten caer en actos de corrupción y omisión de responsabilidades, y justifiquen de forma legítima el gasto público.

“Las acciones en conjunto ya se están materializando en Chiapas, se van a firmar acuerdos y no sólo son las firmas, tenemos que entrar en acción, trabajar apegados a las funciones que determina la norma, hacerlo con libertad para avanzar pero con la confianza de que estamos actuando de forma correcta, erradicar la cultura de la corrupción que tanto agravia al pueblo y así no nos metemos en problemas”, manifestó.

En este sentido, el mandatario estatal reiteró el llamado a las y los integrantes de su Gabinete a atender su encomienda como se debe, dejando a un lado el compadrazgo e influyentismo. “Ahuyentemos esa mala costumbre para evitar que el Gobierno se vuelva un club familiar como en años anteriores, porque si hacemos negocios indebidos con los amigos o la familia, no le damos la oportunidad de que legítimamente el pueblo pueda acceder a sus instituciones”.

Luego de abordar los diferentes rubros, el Gobernador planteó la posibilidad de implementar acciones preventivas mediante el Programa Escuelas Resilientes, a manera de capacitar permanentemente a la sociedad, principalmente a las niñas y mujeres, para que denuncien cualquier delito que perjudique su integridad física, sobre todo los que ocurren por problemas intrafamiliares.

Las y los integrantes del Gabinete Legal y Ampliado reafirmaron su compromiso de conducirse de forma honrada y llevar el mensaje del mandatario a toda la fuerza laboral del Gobierno del Estado, al tiempo de coincidir en la importancia de generar resultados positivos y tangibles, mediante un trabajo limpio y eficaz para que la ciudadanía confíe en sus autoridades. Comunicado de Prensa