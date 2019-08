Exigen al Gobierno Federal Retirar Apoyo Económico que Otorgan a los Migrantes

*Dentro del Programa “Emergencia Social”.

Tapachula, Chiapas; 15 de Junio.- El Gobierno Federal a través de la Secretaría de Bienestar puso en marcha el programa “Emergencia Social”, con el cual se pretendía emplear a migrantes centroamericanos que decidieron quedarse en México y que cumplían con el trámite en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).

Aún cuando la ciudadanía criticó la política del Gobierno Federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo puso en marcha, supuestamente para contener la crisis humanitaria que se vive en la frontera sur, ya que, a través del programa, se empleó a migrantes con un sueldo de más de 5 mil Pesos mensuales.

Para el Secretario de la Asociación de locatarios “Soconusco”, afirmó que, es lamentable que el Gobierno Federal destine millonarios recursos para supuestamente emplear a migrantes, cuando estas personas no cumplen con las reglas de operación del programa “Emergencia Social”.

Cuando arrancó el programa, el Gobierno Federal, en coordinación con el Ayuntamiento de Tapachula, organizaron un grupo de migrantes, entre ellos, centroamericanos y caribeños para realizar la limpieza de calles, pintar guarniciones, mantenimiento de parques y jardines y algunas otras actividades, pero luego de algunos días, ya no se ha visto que las personas que reciben estos recursos realicen actividades.

No es posible que el Gobierno Federal siga entregando los más de 5 mil Pesos a los migrantes, cuando estos ni siquiera cumplen con las reglas de operación del programa, que era de estar empleados en actividades en beneficio de los municipios en donde están esperando arreglar su situación migratoria, y las calles continúan cochinas como siempre.

Existe una sospecha en que haya algún acuerdo de “moche” entre funcionarios del Ayuntamiento de Tapachula y migrantes beneficiados en el programa, porque no se concibe cómo continúan recibiendo el apoyo económico cuando ni siquiera cumplen con los requisitos, ya que, en los recientes días ya no se les ha visto trabajar.

Y es que, en un principio, los migrantes beneficiados eran coordinados por personal del Ayuntamiento, quien les tomaba asistencia en las mañanas y les asignaba el trabajo a realizar, lo que ahora no sucede, esto vuelve inconcebible que el Gobierno Federal les sigue otorgando el recurso cuando incumplen con las reglas de operación del programa. EL ORBE/ Marvin Bautista