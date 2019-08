Destrozada las Calles del Mercado San Juan

*Que se Ponga a Trabajar “El Pelón”

Tapachula, Chiapas; 20 de Agosto.- Comerciantes y automovilistas de esta ciudad, hicieron un llamado al presidente municipal Óscar Gurria Penagos, copia del documento que también hicieron entrega al periódico EL ORBE, para la inmediata reparación de la Avenida Chiapas del fraccionamiento Insurgentes, debido a las pésimas condiciones de esta arteria, misma que se entra por el establecimiento Pollo Campero para salir a la 11ª. Calle Poniente, aledaña al mercado San Juan.

En este sector se mueven alrededor de 30 mil vehículos diarios, ya que la central de abasto, es el área comercial más grande de Tapachula, y que tiene su acceso principal por el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Plaza Chedraui sobre la 17ª. Calle Poniente.

Los comerciantes manifestaron que desde hace varios meses, el alcantarillado de esta importante avenida se encuentra en pésimo estado, pues a diario sale agua con olores fétidos que han provocado las bajas ventas y la nula ausencia de los transeúntes que acuden a abastecer la canasta básica.

Por ello, también hicieron un llamado al Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP), para la urgente reparación del drenaje, que ha provocado un foco de infección para los locatarios establecidos y para los que a diario transitan por la zona.

Asimismo, conductores del transporte público señalaron que esta arteria forma parte de la ruta establecida por la autoridad, y tienen obligadamente que recorrerla para atender a los usuarios que a diario asisten al citado mercado, pero el pésimo estado de la avenida, las unidades vehiculares sufren las consecuencias ya que a cada rato se descomponen, lo que ya no es costeable.

La actual administración, pese a diversas denuncias de la población del sector y de los automovilistas, no se ha preocupado por solucionar el problema, por lo que la calle es cada vez menos transitable por los grandes baches y zanjas que se han formado.

Trabajadores del volante, señalaron, que las refacciones cada vez están más caras y deben comprarlas cada quince o veinte días por las constantes descomposturas que se les presentan.

Exigieron a la administración que encabeza Oscar Gurría Penagos se ponga a trabajar y atiendan los reclamos ciudadanos, que ante la ineficiencia que han venido demostrando, las inconformidades se han multiplicado y asi como estas avenida esta toda la ciudad, ya no se diga las colonias populares. EL ORBE/Nelson Bautista.