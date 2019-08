Se Incrementa el Robo de Ganado en Municipios de la Costa-Soconusco

*Fiscalía Desatiende Denuncias de Ganaderos.

Villa de Acapetahua, Chiapas; 19 de Agosto.- En Acapetahua se ha venido dando una serie de robo de ganado y las personas agraviadas han puesto sus denuncias ante el Agente del Ministerio Público, pero este no mueve ni un dedo, razón por lo que los ganaderos están molestos pues han sufrido el robo de su ganado, mejor se van a la población de Mapastepec a poner su denuncia ante la Fiscalía del combate al abigeato.

El señor Héctor Girón Garay, de 69 años de edad, y con domicilio en esta ciudad de Acapetahua, manifestó al periódico EL ORBE que hace apenas unos diez días le robaron de su rancho “Sardo Negro”, ubicado en este municipio, diez vacas, fue a denunciar los hechos ante la mencionada Fiscalía del Combate al Abigeato, ahí le dijeron que no se preocupara, que dentro de unos días llegarían a su rancho a realizar las investigaciones del caso.

Contento, regresó a su domicilio con la esperanza de que a él si se le haría la justicia, ya que en días pasados detuvieron a unos abigeos y a los pocos días los soltaron; el caso es que don Héctor esperó paciente la llegada de los de la Fiscalía, pero la espera fue en vano ya que a los pocos días le robaron 6 toretes más, por lo que bastante molesto volvió a acudir a la Fiscalía a Mapastepec y les dijo que no habían llegado a investigar que las cinco vacas se las destazaron y que ahora le sacan 6 toretes, al parecer las autoridades correspondientes sólo están para proteger a los abigeos porque la Sectorial ha logrado a detener a algunos abigeos y luego son puestos en libertad.

En Acapetahua hay muchos ganaderos que han sufrido el robo de sus animales y han denunciado los hechos, pero los de la Fiscalía del Combate al Abigeato duerme el sueño de los justos. EL ORBE/Alonso Castañeda Pineda.