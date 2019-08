Clausura Rutilio Escandón y Marcelo Ebrard Cumbre de Rectores México-Centroamérica

*EL GOBERNADOR CELEBRÓ EL INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS, CON EL AFÁN DE INTEGRAR PROPUESTAS A FAVOR DEL PROGRESO Y DESARROLLO DE LA REGION. *“LOS PUEBLOS DE CENTROAMÉRICA Y CHIAPAS NO SÓLO COMPARTIMOS LÍMITES GEOGRÁFICOS, SINO QUE TENEMOS HISTORIAS COMUNES, DESTACO.

Tuxtla Gutiérrez.- Al clausurar la Cumbre de Rectores de México-Centroamérica 2019, cuya sede fue la Universidad Autónoma de Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas subrayó la convicción de su Gobierno de seguir trabajando de manera responsable y solidaria para hacer frente a la pobreza que origina la migración y lograr el bien común, no sólo de Chiapas y de México, sino de las naciones centroamericanas, con las que se comparte la gran herencia milenaria del mundo maya.

“Chiapas no sólo es la entrada del sur de México, es una puerta amiga para los países de Centroamérica; por eso, con el respaldo del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, trabajamos con apoyos humanitarios, rescatando a nuestros hermanos migrantes de la acción de los traficantes de humanos. Los migrantes son gente buena y trabajadora que no sale para hacer ningún daño, sino por ver mejores oportunidades”, apuntó.

En presencia del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), Marcelo Ebrard Casaubón y de la embajadora de Honduras en México, Rosalinda Bueso Asfura, el jefe del Ejecutivo Estatal celebró este intercambio de conocimientos, con el afán de integrar propuestas a favor del progreso y desarrollo de la población. “Los pueblos de Centroamérica y Chiapas no sólo compartimos límites geográficos, sino que tenemos historias comunes, por eso es un honor poderlos recibir y decirles que cuentan con nosotros. Somos una frontera en la que no estamos ajenos a lo que sucede con el fenómeno de la migración”.

Por su parte, Ebrard Casaubón destacó que para el Gobierno Federal, el desarrollo y progreso del sur de México es una estrategia prioritaria, luego de que en las últimas tres décadas esta región se quedó en el rezago, en comparación con el centro y norte del país. Asimismo, señaló que para tener crecimiento económico, lo primero que se requiere es conocimiento. “No se trata de iniciativas desordenadas, sino de hacer frente a las actuales circunstancias, de llevar a cabo planes y programas concretos de forma incluyente”.

El Canciller aseguró que a lo largo de este sexenio el Gobierno de la República seguirá fortaleciendo esta zona del país y su relación con Centroamérica; muestra de ello, es el Plan de Desarrollo Integral, con el acompañamiento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Inicialmente, explicó, la Federación otorgó 100 millones de Dólares para replicar los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en países centroamericanos, a fin de que responda a las necesidades con una planeación estratégica para la inversión.

Finalmente, el rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Carlos Natarén Nandayapa, agradeció la presencia de personalidades académicas de diversos países de Centroamérica al tiempo de afirmar que la suma de voluntades es, sin duda, la mejor forma de cambiar el destino de una región. Comunicado de Prensa