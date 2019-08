COPLADEM Confronta a Colonos de San José

Tapachula, Chiapas; 27 de Agosto.- El Ayuntamiento de Tapachula, a través de la coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), es sindicado por habitantes del fraccionamiento San Jorge de generar divisionismo y conflictos entre vecinos de ese asentamiento, al realizar de manera fraudulenta y sin la participación de la mayoría de los habitantes la instalación del comité de COPLADEM en ese conjunto habitacional.

Al respecto, Evodia Vázquez Antonio, presidenta de la Asociación Civil Fraccionamiento San Jorge, dijo que desde el año 2009 ha venido trabajando para beneficio y mejora de esa comunidad, declaró, «este Comité que vinieron a nombrar ellos no supieron ni a quien nombraron.

Hicieron su junta en privado con solo 40 personas que no nos representan; cuando aquí cuando convocamos a esas reuniones para establecer Comités, participan entre 160 a 180 vecinos, y ahora ellos este Comité lo hicieron al vapor.

El malestar entre los habitantes de ese fraccionamiento ha crecido ante lo que dijeron el incorrecto proceder de quienes conforman el que califican de espurio Comité, puesto que están provocando problemas y engañando a los vecinos con temas como el de la escrituración, aún pendiente para todos los residentes.

«Hay una líder que no vive aquí, pero tiene casas aquí y ahí está dentro del Comité, son gente que pusieron porque la van a manejar, ahora ese grupo está propagando que tendremos ya que pagar catastro, y que ya vienen las escrituras para esas 40 personas, cuando nosotros como Asociación nos hemos ocupado desde el principio de esos trámites, yo hable esta semana con personal de PROVICH y ellos me respondieron que eso es mentira, ya que esa institución no está realizando ningún trámite de regularización de la colonia.

Para concluir, Evodia Vázquez afirmó que «ya es hora que el Ayuntamiento se deje de manipulaciones, están generando conflictos entre vecinos». EL ORBE/Alberto Bonilla Acosta.