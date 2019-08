Entrega Rutilio Escandón Cadenas Vehículos y Equipos al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez.- En la entrega de vehículos, equipamiento y uniformes a la Secretaría de Protección Civil Municipal y al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapa), de Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas manifestó que al brindar condiciones laborales óptimas a trabajadores de las dependencias gubernamentales, se contribuye a la mejora de los servicios que se ofrecen a la población, por lo que es una responsabilidad de la autoridad hacer buen uso del recurso para fortalecer el desempeño de su personal.

“Los servicios que prestan son fundamentales para la población; lo mínimo que debemos hacer es darles los instrumentos para que, de manera digna, puedan cumplirle al pueblo. Hoy se constata que cuando hay una inversión honesta y consciente, los recursos alcanzan para fortalecer al personal y que éste se comprometa a favor de la gente”, expresó tras entregar 16 camionetas estaquitas, 18 motocicletas y uniformes.

Acompañado del alcalde Carlos Morales Vázquez, el mandatario estatal reiteró su respaldo en las acciones que se emprenden con la finalidad de cuidar de la capital chiapaneca para que sus habitantes vivan en tranquilidad, y sea más atractiva para quienes desean visitarla e invertir y crear fuentes de empleo. Asimismo, aseguró que la honestidad y responsabilidad serán el legado de este Gobierno que no da tregua a la corrupción.

Por su parte, Morales Vázquez reconoció el esfuerzo de los equipos de Protección Civil ante las lluvias que se han presentado en Tuxtla Gutiérrez, con tareas de desazolve, auxilio y acondicionamiento, al tiempo de dar a conocer que para quienes laboran en Smapa habrá un incremento salarial del tres por ciento, retroactivo al mes de Enero; igualmente, dijo, se está regularizando la situación de 80 personas jubiladas de este organismo, a quienes no se les había dado su pensión.

“Hago un llamado a los trabajadores a continuar dando todo su esfuerzo para mantener el servicio. Hoy tenemos un gobierno que nos respalda. Smapa dejó de ser la caja chica, vamos a hacer de Smapa una empresa de calidad que le sirva a Tuxtla Gutiérrez, que cuide a los trabajadores y que quede saneada en sus finanzas para que las y los compañeros que hoy entregan su vida puedan tener los beneficios de una jubilación y mejores salarios”, acotó.

En su participación, el director general de Smapa, René León Farrera, mencionó que este hecho marca un antes y un después en la historia de este sistema, ya que contribuye en la modernización y agilizará las funciones técnicas, como es la reparación de fugas. Agregó que las obras subterráneas, aunque no se ven, son muy importantes. “El cambio que se presenta ahora en la forma de hacer las cosas se da mediante un servicio honesto a una ciudadanía más participativa y consciente”.

Asistieron el secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno; la secretaria de Protección Civil municipal, Elizabeth Hernández Borges; las y los regidores Sunny Themeny Pérez Gutiérrez, Hugo de Jesús Roblero Catalán, Verónica Espinosa Álvarez, Elisa Lorena Zuart Grajales, y personal operativo y administrativo de Protección Civil y de Smapa. Comunicado de Prensa.