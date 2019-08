Se Hacen Pasar Como Empleados de CFE y de STyPS Para Sorprender a la Ciudadanía

*SE PRESENTARON AL ROTATIVO EL ORBE, MANIFESTANDO QUE LLEVABAN ORDEN DE CFE Y STyPS PARA REALIZAR REVISION POR DIVERSAS ANOMALIAS, PERO QUE SE PODRÍA LLEGAR A UN ARREGLO. CURIOSAMENTE AL HABLARSE A LAS DEPENDENCIAS CITADAS, DIJERON QUE ESTAS PERSONAS NO COLABORABAN CON ELLOS.

Tapachula, Chiapas; 29 de Agosto.- Un supuesto trabajador de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) se presentó este jueves a las oficinas del rotativo EL ORBE, al poniente de la ciudad, con el argumento de que haría revisiones en las instalaciones eléctricas.

Su presencia, que fue grabada por las cámaras de vigilancia externas e internas de esta Casa Editorial, se hizo sospechosa porque el personaje iba vestido con un uniforme de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Luego, entró en contradicciones porque se le pidió un oficio de comisión o judicial con el que se pudiera justificar la supuesta orden de verificación, pero no llevaba nada.

En lugar de ello insistía en que debería checar de inmediato las instalaciones eléctricas en el interior y que, de encontrar alguna anomalía, habría sanciones millonarias desde las oficinas centrales ubicadas en la Ciudad de México, aunque no especificó de cuál de las dos dependencias federales.

“Al pedirle que se identificara, entregó una tarjeta con el nombre de “Ing. Roberto Villagrán Ruiz, perito evaluador, teléfono 9622224519”.

La identificación, con el logotipo de la STyPS, dice también que pertenece a la compañía “Seguridad Humana Empresarial”.

Esta, supuestamente se dedica a la evaluación de sistemas de tierra; instalaciones eléctricas, pararrayos, y reducción sustentable de consumo eléctrico.

De inmediato, EL ORBE solicitó informes sobre ese personaje en ambas instituciones federales y, en las dos situaciones, confirmaron que Roberto Villagrán Ruiz no trabaja con ellos, que no había ningún oficio de verificación y tampoco orden de parte de algún Juez, ya que El Orbe está al corriente todo, en la materia

Por el contrario, recomendaron proceder penalmente contra esa persona para que se abriera una carpeta de investigación, con la que se pueda precisar sus intenciones y descartar la posibilidad de que se tratara de una extorsión u otro delito grave.

Así también para que, con los videos y fotografías que se tomaron en el rotativo, se le finquen responsabilidades por la presunta usurpación de funciones de dependencias federales.

Según al solicitar información al superintendente de la CFE y al representante de la STyPS, manifestaron que nada al respecto, aunque si alertaron a EL ORBE, que ya hay otras denuncias por causas similares en la ciudad, aunque no se aclaró si se trata de la misma persona o de otras.

Sucedió de la siguiente manera: El miércoles 28 a las 11 de la mañana, se presentó pretendiendo entrar a las instalaciones del rotativo, cuando es del conocimiento general que CFE nada más puede supervisar los medidores e instalaciones externas domiciliarias; como se pudo apreciar que llevaba el uniforme de la CFE pero en una camioneta particular se dudó de él y al solicitarle su identificación mostró la tarjeta de una supuesta empresa (que mostramos) y al no permitírsele la entrada acompañado de otras personas, dijo que llegaría al día de ayer a las mismas 11 horas, cuestión que lo hizo a las 11:30 donde se le tomó foto a la entrada que aquí presentamos.

Llegó manifestando y pidiendo disculpas, que no se trataba de una revisión que ya había recibido llamadas de la CFE y de la STyPS, razón por la cual quiso deslindarse de lo que anteriormente había manifestado -de la revisión-. Cabe comentar que si deveras “recibió llamadas” de las dependencias citadas, el mismo día miércoles, en CFE manifestaron que enviarían el jurídico, por lo que al verse atrapado dijo que regresaría con su abogado, cuando no había ninguna demanda ni denuncia, por lo que se le dijo que estaba cometiendo un ilícito.

Se lanza la siguiente nota para que los comercios establecidos, cuando llegue personal de una dependencia no identificados sospechosos y sin razón, no se dejen sorprender. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello