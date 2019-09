Tribunal Administrativo Ordena Detener al Director de la Policía Municipal de Tapachula

* Debido a una Demanda por Despido Laboral de dos Policías.

Incumplió un resolutivo del Tribunal Administrativo donde le pedían presentarse para aclarar el despido de dos policías.

Tapachula.- Al Director de la Policía Municipal de Tapachula, Pedro Enoch García Palazuelos, le giraron una orden de aprehensión por negarse a atender un resolutivo del Tribunal Administrativo para aclarar el despido de dos policías.

Ahora, los demandantes, los policías Ana Teresa Mazariegos Castellanos y Alfonso Mancilla, piden que se realice la ejecutoria y no sea protegido el funcionario, quien desde Marzo de este año debió dar cumplimiento a este mandado.

“Hay una orden de arresto, ya promovió un amparo hace dos meses el cual sólo es con la finalidad de evadir la responsabilidad porque pidió que aumentaran la fianza y solo hizo el depósito que corresponde, sin embargo, ahorita las autoridades lo están protegiendo entre ellos mismos”, mencionaron.

Solicitaron que les sea pagada la cantidad de 950 mil Pesos que les deben a ambos ante el despido injustificado, luego de que fueran dados de baja sin haberles realizado ni siquiera un proceso administrativo ante el Consejo de Honor y Justicia.

Ante estas anomalías, el Tribunal Administrativo resolvió que les sea pagadas todas su prestaciones de ley, pero aún no han procedido ni la orden de arresto ni el pago, por lo que de seguir irregularidades solicitaran la destitución del titular de la policía.

“La Policía Especializada de la Fiscalía del Estado, lo que se le conoce como la Ministerial, ellos deben ejecutar la orden de arresto; el Tribunal Administrativo les gira el oficio en el cual les ordena que realcen el arresto, fue entregado el lunes a las 2:45 de la tarde y hasta hoy la Policía Especializada dice que no cuenta con ese oficio”, alegaron. Agencias