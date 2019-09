Posesionarios Irregulares ya Pueden Convertirse en Propietarios: Notarios

* Deben Cumplir Varios Requisitos Para Regularizarse.

Los requisitos de regularización son está que la posesión sea pública, un periodo de al menos diez años de antigüedad, entre otros.

Tapachula, Chiapas; 6 de Septiembre.- “Los posesionarios de predios en donde están construidas sus viviendas, pero que no cuentan con escrituras por alguna situación, ya pueden convertirse en pequeños propietarios”, anunció el presidente del Colegio de Notarios Públicos de la Costa de Chiapas, Marcos Escobar López.

Entrevistado para EL ORBE, luego de encabezar una rueda de prensa en la que anunció que ya entró en vigor el programa nacional “Septiembre, Mes del Testamento”, se refirió a la problemática de Tapachula, en donde se calcula que, a menos la mitad de las familias, no cuentan con escrituras

El beneficio de esa reforma de ley es amplio, incluso para aquellos que se posesionaron de mala fe de un predio de la propiedad privada.

Entre los requisitos de regularización está que la posesión sea pública, es decir, que todos estén enterados de ello, y que el periodo sea de al menos diez años de antigüedad.

De igual forma, que la posesión del predio sea continua y otros requisitos que se establecen en un juicio civil ordinario, en el que pueda demostrar ante el Juez que cumple con todo lo que establece la ley para convertirse legalmente en propietario a través de la prescripción.

Apenas hace un par de meses, rotativo EL ORBE llevó a la opinión pública que empresas inmobiliarias y constructoras habían iniciado infinidad de juicios para recuperar predios en el municipio, que desde hace 30 años fueron invadidos.

Se le cuestionó también sobre los casos de Notarios que han sido detenidos a últimas fechas porque se presume que participaron en diversos delitos, pero respondió que no tenían informe del contenido de las carpetas de investigación.

También se le preguntó sobre el reparto de Notarías de manera indiscriminada en el Estado, a lo que destacó lo que dice la ley sobre ello.

“La Ley del Notariado en Chiapas es muy ambigua. Los requisitos dicen que tiene que ser originario de Chiapas: abogado titulado; con cinco años de experiencia en el ejercicio profesional; tener como mínimo un año de práctica de auxiliar notarial”, enumeró.

Así también, no tener antecedentes penales; tener al menos 30 años de edad cumplidos; gozar de buena reputación; no ser ministro de culto, entre muchos otros, además de y presentar un examen.

“Sin embargo la misma ley establece que el titular del Poder Ejecutivo del Estado, o sea, el Gobernador en turno, puede dispensar todos los requisitos y eso la convierte en ambigua”, subrayó.

Por eso, opinó que la iniciativa que envió recientemente la Secretaría de Gobernación al Congreso de la Unión, “es muy interesante”.

Se trata de la reforma a la fracción 28 del Artículo 73, en donde se busca establecer que, para acceder a una patente notarial, sea requisito indispensable el realizar un examen de oposición, pero con acceso al público, además de comprobar experiencia, capacidad y honestidad.

La propuesta legislativa, según comentó, no ha sido bien vista en algunos Estados, porque consideran que su aprobación podría limitar las facultades de los Gobernadores.

Acompañado de Alejandra Cruz Toledo Zebadúa y de Josefina Montesinos Pérez, directivas de ese Colegio, dijo en torno al Mes del Testamento, que se trata de un programa federal en el que participan todos los Notarios del país, a través de un convenio con la Secretaría de Gobernación.

Se trata de reducir los precios normales al público que en el resto del año son de hasta 7 mil Pesos, a tan solo mil; además de la entrega en un máximo de 24 horas.

El no hacerlo, dijo, ocasiona generalmente conflictos familiares que, incluso, han terminado en homicidios o en juicios larguísimos de hasta 15 años.

Aclaró que el testamento puede revocarse o modificarse las veces que el testador solicitante lo desee y no entra en vigor sino hasta su muerte.

En Septiembre aumenta en alrededor de un 60 por ciento la solicitud de testamentos en Chiapas, aunque las cifras siguen siendo muy bajas.

Por ejemplo, en Tapachula, donde hay 24 Notarios, en ese mes hay un promedio de 15 testamentos elaborados por cada uno de ellos, es decir, unos 360 en total.

Se calcula que, en Tapachula, solamente el 20 por ciento de la población cuenta con un testamento, principalmente por desconocimiento y temores infundados. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello