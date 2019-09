INM y GN Refuerzan Vigilancia en la Rivera del Río Suchiate

*Para Impedir el Ingreso de Migrantes.

Tapachula, Chiapas; 11 de Septiembre.- Debido al constante ingreso de migrantes provenientes del África y de países centroamericanos, el Instituto Nacional de Migración (INAMI) y la Guardia Nacional han reforzado la presencia de sus elementos en las márgenes del Río Suchiate, zona limítrofe entre México y Guatemala, con el fin de impedir el ingreso ilegal de personas.

Los elementos del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional están desplegados en los pasos tradicionales, que son utilizados por los “balseros” como embarcaderos, ya que en estos lugares realizan el transporte de personas y mercancías de un país a otro.

Según “Wilson, persona que se dedica a transportar personas y mercancías, y quien no quiso hablar frente a la cámara, dio a conocer que desde que se desplegó al personal de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración, sus actividades han decaído hasta en un 60 por ciento, respecto al año pasado.

Y es que diariamente por las “balsas hechizas” ingresaban a territorio nacional cientos de migrantes provenientes de países centroamericanos, del Caribe y extracontinentales, ya que no había ninguna vigilancia por parte de las autoridades, pero tras el ingreso de las caravanas de indocumentados, esta situación se vio afectada.

Al cuestionarlo sobre el ingreso de migrantes africanos, afirmó que, debido al reforzamiento de la vigilancia por parte de las autoridades migratorias, los extracontinentales ya no utilizan este medio para ingresar a territorio mexicano y ahora lo hacen a través de pasos de extravío, esto con el fin de pasar desapercibidos.

En las riberas del Río Suchiate están establecidos pasos informales, pero reconocidos por las personas y por las mismas autoridades, entre ellos, El Coyote, el Palenque, el Limón, el Rastro, el Armadillo, entre otros; sin embargo, en toda la ribera del afluente existen más de 60 pasos ilegales, que son usados por los migrantes para ingresar a territorio mexicano.

“Antes los africanos usaban las balsas para ingresar a Ciudad Hidalgo, pero con la presencia de migración ahora lo hacen por pasos de extravío que están retirados de esta zona, y se arriesgan a cruzar el río nadando, pero de que siguen ingresando es un hecho” narró.

El personal de migración y de la Guardia Nacional que están desplegados en la orilla del Río Suchiate han dado la facilidad de ingresar sólo a los guatemaltecos, pero tienen que mostrar su Documento Personal de Identificación (DPI), toda vez que la mayoría sólo llega a Ciudad Hidalgo a realizar compras, ya que por años existe un intercambio comercial entre ambos países, sin embargo, a personas de otros países que buscan internarse en territorio nacional de manera ilegal son asegurados.

Guatemaltecos piden mayor flexibilidad

para ingresar a realizar compras

Ante el reforzamiento de la vigilancia por parte de la Guardia Nacional y de elementos del Instituto Nacional de Migración, la presencia de chapines que ingresan a realizar compras a los municipios de Suchiate y Tapachula se ha visto disminuida de manera considerable, debido al hostigamiento de las autoridades, aun cuando estas personas muchas veces ingresan con Tarjeta de Visitante Regional (TVR).

Luis Fernando Soto, turista comercial de Guatemala, aseguró que las autoridades deberían ser más flexibles con el ingreso de sus connacionales, quienes sólo ingresan a territorio mexicano a realizar sus compras, ya que la intención de ellos no es la misma que la de otros migrantes, quienes buscan llegar a los Estados Unidos.

“Venimos por unas compras y vemos que los soldados y migración están cuidando para que no pasen los migrantes, es su trabajo y es bueno que lo hagan, pero las personas como nosotros que solo venimos en plan de comprar no deberíamos tener problemas, porque ingresamos y luego de unas horas volvemos a nuestro país” sostuvo. EL ORBE/ Marvin Bautista