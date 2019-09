Los Extrancontinentales Deben Regresar por Guatemala: INM

*Líderes Tienen que Devolver el Dinero que les Cobraron

Tapachula, Chiapas; 18 de septiembre. – Al concluir en la noche de este miércoles la reunión entre funcionarios de primer nivel del Instituto Nacional de Migración y los abogados de casi mil migrantes africanos varados en Tapachula, la respuesta fue la misma; Serán expulsados del país.

Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana, quien estuvo también en ese evento, dijo al rotativo EL ORBE que la mesa de trabajo la encabezó Héctor Martínez Castuera, director de Delegaciones del INM.

Ahí se planteó la crisis que pasan 979 migrantes de África -amparados- que se encuentran en la explanada exterior de la Estación Migratoria Siglo XXI, con sede en Tapachula.

Explicaron que empleados del INM engañaron a los extracontinentales al decirles que se entregaran voluntariamente y que, a cambio, recibirían un oficio de salida que les permitiría viajar por todo territorio nacional sin ser detenidos en un lapso de veinte días y salir en cualquiera de las fronteras, tal y como lo marca la ley.

“Por lo contrario y en una interpretación errónea de la Ley, se les dio un documento donde tácitamente los expulsan del país y además se les reconoce a todos su condición de apatridas (que no tiene patria)”, afirmó Villagrán.

Incluso, agregó, “el funcionario en cuestión señaló que aún no tenían una petición por escrita para iniciar un trámite administrativo migratorio, pues la ley obliga al Estado Mexicano a regularizar a todo aquel apatrida”.

Ante esa situación contradictoria en el INM, ayer mismo, los abogados entregaron los requerimientos para iniciar el trámite de esos 979 extranjeros.

Al recibirlo, según dijo, la dependencia migratoria les pidió que desistieran de los amparos interpuestos para que no existiese impedimento legal a lo acordado según la ley.

Sin embargo, hasta el cierre de la edición, la respuesta era que los africanos mantendrían el proceso de amparo, que se estima podría ser resuelto en esta misma semana.

Mientras que la postura oficial es que los extracontinentales es que deben aceptar irse del país con un oficio de salida, pero únicamente por la frontera sur de Chiapas. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello

Nota: La opinión generalizada es que el “líder” Luis García Villagrán, les devuelva el dinero que le han dado los extrancontinentales (de color), por los amparos que nunca funcionó, que todo fue un engaño. Ahora bien, por otro lado los migrantes no deben quedarse en Tapachula, deben seguir su camino, en caso contrario regresar hacia Guatemala por donde vinieron.