Escuintlecos Insisten en Desafuero del Alcalde Daniel Velázquez Javalois

* Preparan Movilizaciones Para Este Domingo.

Tapachula, Chiapas; 21 de septiembre.- Los conflictos sociales en el municipio de Escuintla, en la parte media de la Costa de Chiapas, han ido en aumento conforme pasan las horas. De acuerdo a la versión de colonos, ya hay muertos.

En las últimas dos semanas ha ocurrido de todo en ese lugar, desde bloqueos carreteros, desalojados con el uso de la fuerza pública, detenidos, la alcaldía y ambulancias incendiadas, marchas, plantones, mítines y actos vandálicos.

Y es que diversos sectores de la sociedad, tanto del área rural como de la urbana, han reprobado la administración del aún alcalde, Ever Daniel Velázquez Javalois, de quien están pidiendo su desafuero y una profunda investigación por el uso y destino de los recursos del erario.

Catalina Córdova Gallardo, una comerciante inconforme con más de 30 años de vivir en la cabecera municipal, relató en entrevista que el tiempo que ha gobernado la administración local no les ha otorgado obras y que, por contrario, las calles y caminos están destrozados.

Al referirse al alcalde y a sus colaboradores indicó que se están sirviendo ellos en lugar de atender al pueblo.

En el caso de los caminos destrozados, puso como ejemplo el que conduce a la comunidad “15 de julio”, del que dijo hay unas grandes zanjas.

“Nunca se asoma para ver qué le hace falta a la sociedad. Eso no se vale”, dijo al lamentar que, durante el uso de policías para arremeter en contra de civiles que han protestado las malas acciones del alcalde, hubo abuso de poder y demasiada violencia.

“Vimos cómo llegaron los gaseros y le pegaron injustamente a la gente. Llegaron directamente a pegar”, apuntó.

Señaló que es necesario que el gobierno federal y estatal deben restablecer la paz en ese municipio y además investigar a Velásquez Javalois.

Comentó que en la marcha registrada esta semana en esa ciudad, donde supuestamente “el pueblo” apoyaba al presidente, son gente que pertenece a una iglesia y que fueron pagados para participar en ese contingente.

“Nos duele las injusticias y como les pegaron. Dicen que ya hay muertos en El Triunfo”, recalcó al tiempo de cuestionar en dónde están las personas que fueron detenidas.

“El alcalde es candil de la calle y oscuridad de su casa”, insistió al indicar que la mamá del Presidente Municipal era vendedora de pollos en el mercado y que ahora la familia ya tiene ranchos, caballos, reses y otras propiedades.

Este sábado por la noche hubo una reunión en la que pobladores acordaron realizar otras movilizaciones en las próximas horas. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello